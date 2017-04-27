Фелипе МАССА: «Williams успешно выступает в Сочи»

В Williams рассчитывают не менее успешно выступить и в Сочи.

Падди Лоу, технический директор: «Мы лишь в четвертый раз приезжаем в Сочи – первый Гран При здесь прошёл в 2014 году, поэтому и сейчас говорим об относительно новом асфальте. Покрытие здесь, возможно, самое гладкое за весь сезон, и с этим связаны некоторые проблемы. В квалификации бывает трудно прогреть шины, в Сочи они почти не изнашиваются. Мы видели в 2014-м, как Нико Росберг провел пит-стоп на первом круге, а потом доехал до финиша на одном комплекте резины.

В Сочи машина должна быть эффективна во всех областях – конфигурация включает повороты разных типов и длинную прямую, где важна мощность и эффективность силовой установки. На этой прямой один из самых протяженных в календаре отрезков от старта до первого поворота, что дает хорошие возможности для атаки слипстримом после начала гонки.

В команде удовлетворены скоростью машины в Бахрейне, мы с оптимизмом надеемся на хороший результат и в Сочи. Аудитория болельщиков Формулы 1 в России постепенно растёт, мы постараемся устроить для зрителей захватывающее шоу в этот уик-энд».

Фелипе Масса: «В Сочи замечательная трасса, мне нравится этот этап. В прошлом мы добивались здесь хороших результатов – я финишировал четвертым и пятым в 2014-м и 2015-м. Надеюсь, мы и в этом году успешно проведем гонку. Этап с каждым годом привлекает все больше внимания зрителей, я с нетерпением жду начала уик-энда».

Лэнс Стролл: «Для меня это одна из самых сложных трасс, ведь я никогда здесь не выступал, я даже не работал с ней на симуляторе. Впрочем, мне нравится приезжать на новые трассы – у них свои особенности, мне интересно открывать их для себя.

Я видел запись прошлогодней гонки, но лично познакомлюсь с трассой во время прогулки с инженерами в четверг. Удивительно, как много можно узнать о трассе, просто пройдясь по ней пешком – эта информация поможет мне за рулем.

Изучая новую трассу, никогда не знаешь, сколько для этого понадобится кругов – на одних трассах это происходит быстро, на других занимает больше времени. Всё зависит от конфигурации, от ваших ощущений, от того, как быстро вам удаётся найти нужный ритм».