Даниил КВЯТ: «Домашний Гран При – привилегия для любого гонщика»

Домашний этап – напряженное время для любого гонщика, в том числе и для Даниила Квята, который проводит уже четвертый Гран При в Сочи. На пресс-конференции FIA российский гонщик рассказал, чем занимался накануне, в свой 23-й день рождения, и прокомментировал шансы Toro Rosso на высокий результат в этот уик-энд.



Даниил Квят: «На домашнем этапе приходится больше работать за пределами трассы, но это вполне ожидаемо. Домашний Гран При – привилегия для любого гонщика, в том числе для меня. Несколько дней назад я участвовал в мероприятиях в Москве, вчера тоже был насыщенный день, но мне понравилось, поскольку меня окружали интересные люди. Кроме того, было здорово попробовать свои силы в керлинге».



Говоря о том, как складывается для него сезон, Даниил заявил: «Мы хорошо начали сезон, но для меня важнее всего то, что машина обладает скоростью и позволяет претендовать на хорошие результаты.



Уик-энды в Китае и Бахрейне сложились не в нашу пользу, но важнее то, что команда отлично работает в этом году, демонстрирует профессиональный подход. Учитывая, насколько плотная борьба сейчас в середине пелотона, это может сыграть решающую роль. Каждая квалификация проходит интересно, поскольку приходится атаковать на пределе. Тоже самое можно сказать и про гонки – мне интересно участвовать в этой борьбе.



В этом году у нас вполне универсальная машина – она быстра на трассах любого типа. В Австралии, Китае и Бахрейне мы боролись за выход в финал квалификации, за очки в гонке. Как я уже сказал, при столь плотной борьбе важно все делать верно, поскольку борьба с четвертого по седьмое места в Кубке конструкторов очень плотная».



Комментируя инициативу FIA использовать защитные экраны, Даниил отметил: «Я считаю, что машины Формулы 1 достаточно безопасны, и их внешний вид должен оставаться неизменным. Уровень защиты гонщика вполне достаточный. Честно говоря, я против как Halo, так и защитных экранов».