Чергову паузу в чемпіонаті команди продуктивно заповнили дводенними тестами в Бахрейні минулого тижня. За їхніми результатами маємо підстави сподіватися, що ситуація в чемпіонаті хоч і не сильно, але зміниться, бо вже на російський етап частина команд підготувала свої новинки, які мають покращити результати.









Траса, збудована в олімпійському містечку, накладала низку обмежень на Германа Тільке, який і проектував гоночне кільце. Вийшло так, що цікавою його конфігурацію назвати аж ніяк не доводиться – у доробку німця є значно кращі автодроми, зокрема Сепанг і Остін. Частково міська, частково стаціонарна траса увібрала в себе як переваги, так і недоліки обох типів: вона вийшла доволі швидкісною і в плані середньої швидкості на колі, і навіть максимальної на двох майже прямих відрізках, де машини розганяються до 330-340 км/год, при цьому низка коротких відрізків з 90-градусними поворотами дуже сильно нагадує Сінгапур і аж ніяк не сприяє боротьбі на трасі, бо альтернативної траєкторії на початку другого сектора і наприкінці третього просто немає. Якщо ж до цього додати ще й на диво якісний і гладенький асфальт, на якому спочатку проблемою є прогріти шини (особливо у кваліфікації), а потім «убити» їх протягом гонки просто нереально, то страждає ще й тактична частина боротьби. Саме через ці причини ставлення вболівальників до траси і гонки вкрай протилежні. Завдяки своїм довгим прямим траса досить вимоглива до потужності силової установки, але завдяки численним поворотам тут вагому роль відіграє й аеродинаміка. Тож інженерам разом із пілотами доводиться дуже наполегливо шукати компроміси між максимальною швидкістю на прямих, стабільністю машини під час розгонів та її рівнем зчеплення у поворотах, у цьому відношенні налаштування досить схожі на сінгапурські.





Піреллі привезла в Сочі сліки UltraSoft, SuperSoft і Soft. Як і на попередні Гран Прі, в Росію шинники привезли для всіх однакову кількість комплектів: по два Soft, по чотири SuperSoft, і по сім UltraSoft. З огляду на особливості покриття траси, яка гуму навантажує не надто сильно, очікувати тактичного різноманіття просто не доводиться – радше за все лідери проїдуть гонку з одним піт-стопом, хоча сюрпризи виключати не можна. Маріо Ізола поділився власними прогнозами щодо майбутнього уїк-енду: «Гонка в Сочі відбудеться після дводенних тестів у Бахрейні, тож цікаво буде побачити, як зроблені висновки вплинуть на результати й роботу з гумою під час майбутнього Гран Прі. На перший погляд, не надто абразивний асфальт разом з новими шинами дозволить використати стратегію одного піт-стопу, але ми вперше привозимо в Сочі гуму UltraSoft, тож не можемо абсолютно точно передбачити ефект від такого рішення з машинами нового покоління. Різниця ж у швидкості між м’якими комплектами є відносно невеликою – всі три можна буде використати під час гонки». От тільки зважаючи на те, що цьогорічні комплекти попри свої назви стали жорсткішими, навряд чи присутність UltraSoft щось кардинально поміняє.

Прогноз погоди обіцяє відсутність несподіванок і комфортну роботу командам протягом усього уїк-енду. Температура повітря сягатиме +22-240С, буде сонячно, а помірний західний вітер не повинен суттєво впливати на стан траси. Вірогідність опадів залишається незначною, причому на неділю їх в принципі не чекають.





Попри дві перемоги Себастьяна на трьох стартових етапах, для букмекерів фаворитом російського уїк-енду залишається Льюїс. Зрештою, за три попередні Гран Прі в Росії перемагали виключно пілоти Мерседес: двічі британець та один раз Росберг. На виграш у боротьбі за поул коефіцієнти на лідерів виглядають так: Хемілтон – 1,61; Боттас – 3,50; Феттель – 4,50; Райкконен – 17,00; Ріккардо і Ферстаппен – по 67,00. На тріумф в гонці ситуація дещо інша: Хемілтон – 1,91; Феттель – 2,75; Боттас – 6,50; Райкконен – 23,00; Ріккардо і Ферстаппен – по 51,00.

Завдяки тестам у Бахрейні деякі команди приїдуть з новими рішеннями, зокрема, в Хаас будуть працювати з новими гальмами від іншого постачальника, адже пілоти і досі не на 100% задоволені їх роботою. Рено, можливо, привезе оновлений двигун, над вирішенням проблем з мотор-генератором MGU-H добре попрацювали в Хонда (принаймні так говорять самі японці). Ну а Тото Вольфф встиг заявити, що ера домінування Мерседес завершилася – чи значить це саме те, що сказав австрієць, чи навпаки, і «срібні стріли» стануть ще сильнішими і повернуть собі перевагу - ми дізнаємося в неділю вдень. Як мінімум, боротьба нервів на трасі нам гарантована.





В'ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ