Даниил КВЯТ: «Сочи пока самый сложный этап для нас»

Во второй сессии пятничных свободных заездов в Сочи Даниил Квят показал 17-е время, а после тренировок объяснил, почему машине не хватает скорости…



Вопрос: Даниил, судя по всему, на тренировках машине не хватало сцепления с трассой?

Даниил Квят: Разумеется, команда провела не лучшую пятницу. Завтра будет непросто изменить ситуацию. Складывается впечатление, что пока это самый сложный этап для нас. Вечером многое предстоит сделать.



Вопрос: Полагаете, у вас есть шансы выйти в финал квалификации?

Даниил Квят: Думаю, будет очень, очень сложно добиться такого результата. Однако мы никогда не сдаемся и постараемся сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию – в этом не может быть сомнений.



Вопрос: С чем сегодня были связаны основные проблемы?

Даниил Квят: Машине не хватало сцепления с трассой. Из-за этого мы оказались не настолько быстры, как должны быть. Думаю, наши машины самые медленные на первом секторе – звучит не очень позитивно, но инженеров ждет интересная работа. Очевидно, что сегодня не все получилось, но мы постараемся изменить ситуацию в лучшую сторону.



Вопрос: В прошлом году машина Toro Rosso была одной из самых эффективных в поворотах, что позволяло показывать хороший темп даже со старым двигателем. Неужели ситуация настолько изменилась?

Даниил Квят: Мы стараемся отыграть столько времени, сколько возможно. Повороты – одна из тех областей, над скоростью в которых я работаю вместе с инженерами.



Вопрос: Чья была идея разместить на вашем шлеме наклейку с торпедой?

Даниил Квят: Моя. Думаю, это хорошая идея.



Вопрос: Вы просили Себастьяна Феттеля оставить автограф на наклейке?

Даниил Квят: Конечно, нет! (смеется)