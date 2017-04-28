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Даниил КВЯТ: «Сочи пока самый сложный этап для нас»

Российский автогонщик – о домашнем этапе

  • 28.04.2017 22:28
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f1news.ru
© f1news.ru

Во второй сессии пятничных свободных заездов в Сочи Даниил Квят показал 17-е время, а после тренировок объяснил, почему машине не хватает скорости…

Вопрос: Даниил, судя по всему, на тренировках машине не хватало сцепления с трассой?
Даниил Квят: Разумеется, команда провела не лучшую пятницу. Завтра будет непросто изменить ситуацию. Складывается впечатление, что пока это самый сложный этап для нас. Вечером многое предстоит сделать.

Вопрос: Полагаете, у вас есть шансы выйти в финал квалификации?
Даниил Квят: Думаю, будет очень, очень сложно добиться такого результата. Однако мы никогда не сдаемся и постараемся сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию – в этом не может быть сомнений.

Вопрос: С чем сегодня были связаны основные проблемы?
Даниил Квят: Машине не хватало сцепления с трассой. Из-за этого мы оказались не настолько быстры, как должны быть. Думаю, наши машины самые медленные на первом секторе – звучит не очень позитивно, но инженеров ждет интересная работа. Очевидно, что сегодня не все получилось, но мы постараемся изменить ситуацию в лучшую сторону.

Вопрос: В прошлом году машина Toro Rosso была одной из самых эффективных в поворотах, что позволяло показывать хороший темп даже со старым двигателем. Неужели ситуация настолько изменилась?
Даниил Квят: Мы стараемся отыграть столько времени, сколько возможно. Повороты – одна из тех областей, над скоростью в которых я работаю вместе с инженерами.

Вопрос: Чья была идея разместить на вашем шлеме наклейку с торпедой?
Даниил Квят: Моя. Думаю, это хорошая идея.

Вопрос: Вы просили Себастьяна Феттеля оставить автограф на наклейке?
Даниил Квят: Конечно, нет! (смеется)

Источник — f1news

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