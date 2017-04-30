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Боттас выигран Гран При России, Феттель и Райкконен - на подиуме

Финский пилот одержал первую победу в сезоне

  • 30.04.2017 18:02
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twitter.com/F1
© twitter.com/F1

Финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас стал триумфатором Гран-при России. Для 27-летнего гонщика эта победа стала первой в рамках чемпионата.

Напомним, по итогам квалификации Боттас показал третий результат, однако уже на старте гонки финн опередил оба болида «Феррари» и сохранил лидерство до финишной черты. Следом в протоколе расположился лидер общего зачета немец Себастьян Феттель, третье место занял другой пилот «Феррари» Кими Райкконен.

Двукратный победитель гонки в Сочи британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» в этот раз финишировал только четвертым.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не смог заработать очки на домашнем этапе и стал 12-м.

Еще на прогревочном круге из-за технических проблем из борьбы выпал испанский гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо. Отметим, что в этом сезоне двукратному чемпиону мира пока так и не удалось добраться до финиша.

Единственный серьезный инцидент в рамках Гран-при России произошел еще на старте гонки. В аварию угодили Ромен Грожан из «Хааса» и Джолион Палмер из «Рено». В итоге оба пилота досрочно завершили гонку.

Также из-за проблем с задними тормозами сошел австралиец Даниэль Риккьярдо из «Ред Булла».

Источник — Sportbox

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