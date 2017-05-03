Валттери БОТТАС: «Сложно описать эмоции после первой победы»

Одержав в Сочи первую победу в своей карьере в Формуле 1, Валттери Боттас записал небольшое видеообращение, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку, а команду – за отличную машину.

Валттери Боттас: «Мне очень сложно описать эмоции после первой победы – я очень счастлив и благодарен команде за то, что она дала мне такой шанс и возможности добиться успеха. Я впервые выиграл Гран При, и надеюсь, что это только начало и меня ждет ещё много побед. Я довольно долго шёл к этому успеху – более 80 гонок и с нетерпением жду следующих Гран При. Спасибо всем за поддержку. Сейчас я хочу некоторое время насладиться этой победой, а затем сосредоточусь на подготовке к следующей гонке.

Сезон только начинается, поэтому я не хочу говорить о ситуации в чемпионате. Но, как известно, моя единственная цель в карьере и в жизни – завоевать титул. Я постоянно об этом думаю, но мы будем двигаться вперёд постепенно и готовиться к каждой отдельно взятой гонке, стараясь добиться прогресса и опередить Ferrari.

Спасибо вам! Теперь надо двигаться дальше. Поднимите за меня бокал шампанского!»