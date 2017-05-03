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Валттери БОТТАС: «Сложно описать эмоции после первой победы»

Боттас записал небольшое видеообращение, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку

  • 03.05.2017 13:05
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Валттери БОТТАС: «Сложно описать эмоции после первой победы»
Одержав в Сочи первую победу в своей карьере в Формуле 1, Валттери Боттас записал небольшое видеообращение, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку, а команду – за отличную машину.
 
Валттери Боттас: «Мне очень сложно описать эмоции после первой победы – я очень счастлив и благодарен команде за то, что она дала мне такой шанс и возможности добиться успеха. Я впервые выиграл Гран При, и надеюсь, что это только начало и меня ждет ещё много побед. Я довольно долго шёл к этому успеху – более 80 гонок и с нетерпением жду следующих Гран При. Спасибо всем за поддержку. Сейчас я хочу некоторое время насладиться этой победой, а затем сосредоточусь на подготовке к следующей гонке.
 
Сезон только начинается, поэтому я не хочу говорить о ситуации в чемпионате. Но, как известно, моя единственная цель в карьере и в жизни – завоевать титул. Я постоянно об этом думаю, но мы будем двигаться вперёд постепенно и готовиться к каждой отдельно взятой гонке, стараясь добиться прогресса и опередить Ferrari.
 
Спасибо вам! Теперь надо двигаться дальше. Поднимите за меня бокал шампанского!»
 

Источник — f1news

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