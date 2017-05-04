Роман ГРОЖАН: «Формула 1 нуждалась в переменах»

Ярко выступив в паре первых гонок, Haas F1 стала одним из открытий прошлого сезона, но повторить эти результаты в 2017-м оказалось сложнее.

- В этом году машины Haas F1 порой быстры в квалификациях, но в гонках уже не раз возникали проблемы. Тем не менее, команды из середины пелотона считают вас сильным соперником. Вам льстит такое отношение?

- Я не сомневался в том, что во втором сезоне команда прибавит. Мы были сильны в квалификациях, а в гонках – Гран При Бахрейна удачно сложился для меня, а этап в Китае – для Кевина.

В Австралии я ехал седьмым, когда сломалась машина. В Китае я получил штраф в квалификации, а гонка получилась сумасшедшей. В Бахрейне мы, наконец, смогли нормально провести гонку – в итоге я заработал очки.

Я считаю, что теперь мы будем часто финишировать в десятке. Посмотрим, насколько эффективно команда сможет дорабатывать машину, но Haas F1 уверенно заняла место среди команд средней группы.

- В чем секрет конкурентоспособности команды?

- В эффективности нашей работы. Свою роль сыграло то, что мы очень рано закончили работать с прошлогодней машиной, чтобы сосредоточиться на подготовке к этому сезону. Наконец, в нашей команде очень сильные инженеры и другие специалисты – это опытные и знающие люди, и они превосходно со всем справляются.

- Позади несколько гонок, но о расстановке сил в середине пелотона по-прежнему сложно судить. Кого вы считаете главным соперником?

- У нас много соперников – Force India, Williams, Renault, Toro Rosso. Вместе с нами это группа из пяти команд, ведущих борьбу за очки, оставшиеся после трёх сильнейших команд. Расстановка сил в этой группе будет зависеть от темпов доработки машин по ходу сезона.

- Среди перечисленных вами команд уже сложилась какая-то иерархия?

- Не совсем. Возможно, Williams немного сильнее остальных. В Force India неплохо провели начало сезона. Но в целом, уверенной иерархии еще нет, к тому же расстановка сил меняется на разных трассах..

- Перемены в правилах сыграли на руку Haas F1 или вы предпочли бы стабильный регламент?

- Мне кажется, Формула 1 нуждалась в переменах. Новое поколение машин выглядит потрясающе, их пилотирование доставляет огромное удовольствие. Что касается регламента, все в одинаковой ситуации. Конечно, некоторым более крупным командам проще, чем остальным, но в целом, это хорошо для всех.

- В каких областях Haas F1 добилась наибольшего прогресса по сравнению с прошлым годом?

- Во всех: в подходе к работе с машиной, в анализе данных… Даже гонщики стали пилотировать более точно. Команда прибавила во всех областях.

- На тестах в Бахрейне вы много работали с настройками, но не тестировали новинки. Руководитель команды говорил, что подготовка новинок идет по графику. Когда вы собираетесь использовать новые решения в гонке, и что это будет?

- На тестах в Бахрейне у нас не было новинок. Мы сосредоточились на базовых задачах – работали с тем, что хотели опробовать, что сложно протестировать в гоночный уик-энд, занимались с тормозами от другого поставщика. Надеюсь, всё это заметно упростит нам работу. Новинки появятся в Барселоне, и их будет много.

- Вы никогда не были поклонником систем защиты головы гонщиков, но в FIA продолжают разрабатывать эту идею. На этой неделе Комиссия Формулы 1 взяла курс на новую систему – Shield.

- Я считаю, что никакая дополнительная защита нам не нужна. Мы выступаем в Формуле 1 потому, что нам это нравится. Мы любим риск и отдаём себе отчёт в том, что это часть нашей работы. Я не вижу необходимости что-то менять. Можно сделать более прочные шлемы и визоры, но менять машину Формулы 1… Так через несколько лет кокпит окажется полностью закрытым, а мне не хотелось бы это видеть.

- За карьеру у вас были напарники разного уровня. У кого из них вы узнали больше всего?

- Я многому научился от Алонсо и Райкконена. К тому же, я работал с ними в начале карьеры, поэтому было ещё интереснее. Но теперь я сам опытный гонщик, и у всех, с кем я работал последнее время, было меньше опыта, чем у меня.

- Какое место занимает среди них Кевин Магнуссен?

- Это очень хороший напарник. Мы отлично работаем вместе и прекрасно ладим между собой, что идёт на пользу команде.

- В этом году у вас появился новый коллега из франкоговорящей страны. Что вы думаете о выступлениях Лэнса Стролла? Что вы могли бы ему посоветовать?

- Он даже не знает французского! (улыбается) Лэнс отлично выступил в квалификации в Китае, но пока не добивался успехов в гонках. Всему можно научиться. Я считаю, что он неплохо справляется. Советы? Нет, я оставлю их при себе (смеётся).