Нико ХЮЛКЕНБЕРГ: «От пауков кричу как маленькая девочка»

В интервью официальному сайту чемпионата Нико Хюлкенберг рассказал некоторые подробности своей жизни…



Вопрос: Что вам любите, кроме пилотирования машины Формулы 1?

Нико Хюлкенберг: Я люблю расслабляться. В свободное время я – «король расслабухи». (смеётся)



Вопрос: Какой последний просмотренный фильм вынудил вас расплакаться?

Нико Хюлкенберг: Недавно в самолёте я посмотрел «Марли и я» – и с трудом сдержал слёзы.



Вопрос: Чего вы боитесь?

Нико Хюлкенберг: Пауков. Я кричу, как маленькая девчонка.



Вопрос: Какую последнюю книгу вы прочитали?

Нико Хюлкенберг: Я мало читаю, но недавно прочёл книгу о Дональде Трампе, чтобы составить своё мнение о новом американском президенте.



Вопрос: Как к вам относились школьные учителя?

Нико Хюлкенберг: Они считали меня непоседой, который недостаточно хорошо их слушает.



Вопрос: У вас есть какие-то тайные удовольствия?

Нико Хюлкенберг: Шоколад. Я всегда любил сладкое. Сейчас ограничение минимального веса машин увеличили и мне не нужно соблюдать столь строгую диету, как прежде, так что порой не удаётся устоять перед этим сладким искушением!



Вопрос: Вы что-нибудь коллекционируете?

Нико Хюлкенберг: Деньги. Думаю, это достойный предмет для коллекционирования.



Вопрос: По каким вещам вы больше всего скучаете в путешествиях вдали от дома?

Нико Хюлкенберг: Мне не хватает моей кровати, моего холодильника, привычных запахов и обычного распорядка дня.



Вопрос: Какой была ваша самая неудачная покупка?

Нико Хюлкенберг: Что-нибудь в аэропорту, вроде наушников – когда я заранее знал, что не буду их использовать, но всё же купил, поскольку они стоили дешево. Однажды я купил не самые дешевые часы, которые на следующий день мне разонравились, но было поздно.



Вопрос: Каким вы видите идеальное воскресенье, когда нет гонок?

Нико Хюлкенберг: Долго спать, расслабляться и вкусно поесть.



Вопрос: Какую самую ужасную ошибку вы допустили?

Нико Хюлкенберг: Сложный вопрос. Вы всё время допускаете ошибки, и лучшие из них – не, которые никто не видел. (смеётся)



Вопрос: Когда в прошлый раз вы всерьез разозлились?

Нико Хюлкенберг: Во время гонки в Шанхае.



Вопрос: Какой суперсилой вы хотели бы обладать: уметь летать или быть невидимым?

Нико Хюлкенберг: Уметь летать было бы здорово. Никаких аэропортов, никаких пробок – расправил крылья и полетел.



Вопрос: Какие песни вы поете, принимая душ?

Нико Хюлкенберг: Я не так часто это делаю, но иногда бывает настолько хорошее настроение, что я могу вытерпеть себя поющим! (смеётся)



Вопрос: Вы верите в любовь с первого взгляда?

Нико Хюлкенберг: Я слышал, что такое порой случается с людьми, но я для этого не подхожу.



Вопрос: Что самое худшее в том, чтобы быть знаменитым?

Нико Хюлкенберг: Когда люди бегут ко мне, чтобы сделать селфи. Терпеть этого не могу!



Вопрос: Какой самый странный вопрос вам задавали?

Нико Хюлкенберг: Каждый гоночный уик-энд мне задают множество странных вопросов, я их и не запоминаю.



Вопрос: Если бы вы могли пригласить на ужин любого человека, современника или из прошлых лет, кого бы вы выбрали?

Нико Хюлкенберг: Дональда Трампа, Усэйна Болта и… Мэрилин Монро, чтобы украсить компанию!



Вопрос: Что самое лучшее в том, чтобы быть ребенком?

Нико Хюлкенберг: Вы можете делать всё, что угодно, не думая о последствиях, поскольку о вас кто-то заботится.



Вопрос: Что каждый хоть раз должен попробовать в своей жизни?

Нико Хюлкенберг: Возможно, побывать на Багамах? Я там никогда не был, так что поставлю такую цель.