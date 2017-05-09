Несмотря на очевидное доминирование двух команд, сезон нельзя назвать скучным, тем более, что в четырех первых гонках сезона было три разных победителя. По мнению руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера, главное сейчас именно это.

Кристиан Хорнер: «Здорово, что сезон складывается именно так. В конце концов, в Сочи снова была интрига, а в Формуле 1 появился новый победитель Гран При – Валттери Боттас. Позади четыре гонки, и каждый раз до старта никто не мог спрогнозировать, кому достанется победа. В четырёх первых гонках у нас было три разных победителя – так может продолжаться и дальше».

В Red Bull Racing хотели бы вмешаться в борьбу за победы и связывают большие надежды с новинками, которые появятся в Барселоне.

«Новые правила ещё не устоялись, поэтому я не сомневаюсь, что мы станем более конкурентоспособными, – продолжил Хорнер. – Очевидно, что пока Ferrari и Mercedes сильнее нас. Мы постарались свести потери к минимуму, поэтому, возможно, у нас ещё будет шанс догнать лидеров».

Руководитель команды добавил, что сложности в начале сезона не повлияли на настрой гонщиков: «Я не вижу особой разницы между Даниэлем Риккардо образца 2017 года и тем парнем, кого я знаю по предыдущим сезонам. Он жаждет побед и стремится быть конкурентоспособным. Даниэль не жалуется, в 2015 году он был расстроен гораздо сильнее.

Что касается Макса Ферстаппена, я до сих пор не могу поверить, что ему всего 19 лет. Его прогресс меня поражает. Он постоянно учится, и следить за этим процессом очень интересно. Я по-прежнему уверен, что у нас очень интересная пара гонщиков – каждый из них мотивирует напарника».