Фернандо Алонсо готов уйти из McLaren

В конце сезона у Фернандо Алонсо истекает контракт с McLaren, но в начале 2017-го испанец говорил, что только осенью решит, будет ли продолжать карьеру в чемпионате.

Фернандо Алонсо: «Я бы хотел бороться за места в первой десятке. Это не только цель команды – таких результатов очень ждут наши болельщики. Сезон длинный, так что команда сможет прибавить. Надеюсь, я смогу порадовать болельщиков во второй половине сезона. Я очень надеюсь, что ситуация изменится к лучшему.

В сентябре или октябре я буду открыт к переговорам с McLaren или другой командой. Я останусь только в команде, которая сможет бороться за титул. Я хочу остаться в Формуле 1, у меня нет цели выступать в IndyCar. Участие в Инди-500 – разовое событие.

В McLaren делают все возможное, поскольку в команде не привыкли к роли отстающих. Мы используем все ресурсы, чтобы помочь Honda. В июле пройдет серия гонок, и после летнего перерыва будет время, чтобы проанализировать, в чем прибавила команда, виден ли прогресс – в этот момент и станет понятно, что я буду делать в следующем году. Но я останусь в Формуле 1».