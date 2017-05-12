Так уже склалося традиційно, що саме етап у Барселоні відкриває домашню європейську частину сезону – ту, куди команди привозять своє обладнання не літаками, а вантажівками і ту, де традиційно у паддоку вони зводять власні моторхоуми, більш зручні та комфортні для команд. Крім того, вже давно багатьма вважається, що справжній чемпіонат розпочинається саме в Барселоні, адже сюди команди зазвичай привозять дуже серйозні пакети оновлень як аеродинаміки, так і технічних вузлів машини. Цього року твердження про справжній початок сезону, як і про старт великої гонки модернізації техніки виглядає як ніколи актуальним, бо інженери досі активно працюють над тим, щоб краще зрозуміти умови технічного регламенту і використати його з максимальною користю.





Іспанське кільце насправді не таке просте як може здаватися при першому погляді на його конфігурацію, адже машина тут мусить бути ефективною в усіх областях: і аеродинаміка, і мотор, і гальма – все має працювати на відмінно. Зрештою недаремно саме цей трек найчастіше використовується під час передсезонних тестів і про нього існує відоме твердження, що якщо ваша машина є швидкою в Барселоні – швидкою буде й на всіх інших трасах. Водночас можна не сумніватися ні на мить, що ставка на кваліфікацію буде робитися майже усіма під час налаштування машини. І пояснюється це дуже просто: навіть у минулі роки на цій трасі обганяти було вкрай непросто – по суті тут це відбувається у першому повороті – але тепер, після переходу на новий технічний регламент і ще більшими проблемами з обгонами стартова позиція як ніколи важлива. Зрештою за останні 15 років лише тричі перемагав пілот, що стартував не з поула: минулого року так виграв Ферстаппен, 2013-го – Алонсо і 2011-го – Феттель.





Вибором шин для цього етапу відверто здивували італійці, адже привезли до Іспанії свої найжорсткіші сліки Soft, Medium і Hard. Востаннє в сезоні вибір кількості комплектів зробила Піреллі: по два комплекти Hard, по чотири Medium і по сім Soft. Пілоти вже встигли розкритикувати шинників за такий вибір, вважаючи, що Hard тут нікому не буде потрібен. Традиційно перед початком уїк-енду поділився очікуваннями керівник гоночної програми Піреллі Маріо Ізола: «Нас чекає останній цього року етап, коли саме ми визначили кількість комплектів різних типів ґуми – вже наступного разу в Монако вибір буде за гонщиками. Барселонська траса усім добре відома, команди готують велику кількість новинок, що здатні підвищити ефективність машин, тож зношування покришок може виявитися більшим, ніж на передсезонних тестах. Та й погода обіцяє бути суттєво теплішою, ніж у лютому». В принципі в Іспанії традиційною була тактика двох піт-стопів, але з новими шинами можна спробувати обійтися й однією зупинкою в боксах.

Попередній прогноз погоди виглядає досить цікаво, адже існує чимала ймовірність того, що в суботу й неділю піде дощ, відтак дані, зібрані командами сьогодні на сухому асфальті, можуть суттєво відрізнитися від того, що буде необхідно на мокрій трасі. Повітря ж прогріється до +21С сьогодні та +23С у суботу – неділю, у той же час на завтра очікується несильний дощ, а в неділю опади можуть виявитися більш серйозними.





Попри тріумф Боттаса в Сочі головним фаворитом етапу для букмекерів залишається його британський напарник. На перемогу в кваліфікації лінія виглядає так: Хемілтон – 2,00; Феттель – 2,75; Боттас – 4,50; Райкконен – 13,00; Ферстаппен – 41,00 і Ріккардо – 51,00. На головну ж звитягу в гонці порядок не міняється, але зростають шанси «биків»: Хемілтон – 2,37; Феттель – 2,50; Боттас – 4,50; Райкконен – 13,00; Ферстаппен – 19,00 і Ріккардо – 21,00.

Нас однозначно чекатиме дуже цікавий уїк-енд, адже до Барселони практично всі команди привезли вагомі оновлення. В Мерседес переглянули і аеродинаміку, і привезли нові модернізовані елементи силової установки, сподіваючись отримати суттєвий кумулятивний ефект. Ред Булл кардинально переробила аеродинаміку машини, над чим працював безпосередньо Едріан Ньюї і за чутками з паддоку ефект може виявитися по-справжньому приголомшуючим, от тільки Рено силову установку поки що не модернізує. Таким чином розстановка сил може змінитися і перевага перейде на користь інших, у чому ж можна не сумніватися, так це у тому, що лідерами залишаться Мерседес, Феррарі та Ред Булл, так само як те, що Заубер з Макларен продовжуватимуть пасти задніх. Водночас, разом із технічними новинками на нас починаючи з Барселони чекають і візуальні зміни, які стосуються номерів машин – для того, щоб уболівальникам було легше ідентифікувати пілота, номери на машинах стануть більшими. Частина команд вирішила для кращої візуалізації використати задні плавники, частина – бічні понтони або торцеву частину заднього крила. В будь-якому випадку номери і скорочення прізвищ будуть більш читабельними, залишається тільки перевірити це на телекартинці.

Якою б не вийшла ситуація з погодою та обгонами в гонці, та в цілому весь іспанський уїк-енд обіцяє стати дуже цікавим.





P.S. Дебют каталонської траси досі викликає чимало емоцій та спогадів про класику перегонів та героїв тієї епохи:



