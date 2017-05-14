Тактична перемога Хемілтона в Іспанії!

До Барселони усі команди приїхали з чималими надіями на поліпшення власних результатів, адже сюди традиційно привезли чималі пакети оновлень. Проте вже у кваліфікації стало зрозуміло, що нічого кардинально не змінилося: за поул боротьбу вели «срібні стріли» з Феррарі, а всі інші могли виключно спостерігати за ними. Зрештою у результаті запеклої боротьби першу позицію на старті виборов Хемілтон, випередивши Феттеля на п’ять сотих секунди. Другий ряд залишився за фінами, де Боттас був швидшим, третій не менш очікувано дістався пілотам Ред Булл. Ну а далі кращим серед інших став Алонсо, спричинивши справжній фурор на трибунах. Від Фернандо, а точніше від машини, на якій стоїть мотор Хонда, цього ніхто не чекав. Вандорну, який кваліфікувався передостаннім, команда змінила елементи силової установки, через що Стоффель сьогодні стартував останнім.

Ще вчора FIA оголосила, що на головній прямій зону дії DRS буде збільшено на 100 метрів для того, щоб дати більше шансів пілотам успішно атакувати своїх опонентів. Це рішення сподобалося далеко не усім гонщикам. Шинники, які до Іспанії привезли свої найбільш жорсткі комплекти сліків, після кваліфікації прогнозували, що більшість пілотів проведе гонку з двома зупинками, адже різниця на колі між Soft і Medium виявилася досить значною. Зрештою Палмер, Квят і Вандорн стартували на шинах Medium, у той час як всі інші – на Soft.

Щойно згасли червоні ліхтарі світлофорів як на шляху до першого повороту лідерство захопив Феттель. При цьому боротьба у віражі була запеклою і для декого останньою в гонці: Боттас підштовхнув Феррарі Райкконена і червона машину в свою чергу вдарила Ред Булл Ферстаппена, який у цей момент знаходився на зовнішній частині траси. На Феррарі миттєво зруйнувалася підвіска, як і у Макса, тож на цьому їх боротьба в гонці закінчилася – якщо голландець зумів привести машину в бокси, то Кімі змушений був зупинитися, так і не доїхавши до власних механіків. Та на цьому ланцюгова реакція не завершилася – у спробі об’їхати пошкоджені машини, які поверталися на трасу у другому повороті Масса різко повернув праворуч, але там була Макларен Алонсо, тож після контакту іспанець опинився за межами траси, втративши чимало позицій, а Феліпе з проколом поїхав у бокси. Усі події на першому колі залишилися без наслідків для їх учасників.

Вже після першого кола Феттель відірвався від Хемілтона на 2 секунди, тож коли на третьому колі дозволено було використовувати DRS ні про яку боротьбу між лідерами мови вже не було. Пелотон традиційно у таких випадках почав розтягуватися, а гонка перейшла у стадію очікування перших піт-стопів. «Срібні стріли» своїми радіопереговорами з Льюісом провокували Скудерію і зрештою на 15-му колі Феттель поїхав за новою ґумою. Себастіан опинився позаду Ріккардо, але досить швидко обігнав австралійця і почав їхати дуже швидко. Настільки, що стало зрозуміло, що пілоти Мерседес все-одно залишаться позаду, тому в їх боксах вирішили змінити тактику та їхати довгий перший відрізок. Ця тактика була дуже успішною, адже досить швидко Феттель наздогнав Боттаса і почав втрачати час за машиною фіна. Це дозволило Хемілтону, який провів свій піт-стоп і отримав шини Medium, наблизитися до німця. Валттері уміло та жорстко захищався, граючи на руку напарнику. Та зрештою на 25-му колі Себастіан таки повернув собі лідерство, видовищно обігнавши Боттаса на головній прямій. Наступного кола Боттас без натяку на боротьбу пропустив Хемілтона, а потім поїхав у бокси. Хоча Льюіс і наблизився до лідера, та Себастіан на порожній трасі та більш м’яких шинах почав відриватися на кілька десятих з кола. Інтригою залишалося те, як пройде останній гоночний відрізок для двох лідерів, адже німцеві точно треба було перейти на Medium, а Хемілтон мав можливість повернутися до більш м’якого комплекту Soft.

На 35-му колі у першому повороті не поділили трасу Вандорн і Масса – бельгієць не залишив місця для Феліпе, який пробував обігнати Макларен. У підсумку машини зіткнулися передніми колесами і підвіска на помаранчево-чорній машині наказали довго жити так само як на старті гонки у Райкконена. Режим віртуальної машини безпеки було оголошено, адже Макларен Вандорна треба було безпечно й акуратно евакуювати. Ситуацією вирішили скористатися в багатьох командах, провівши у цей час другі піт-стопи, але тріо лідерів залишалося на трасі. При цьому кількаразово механіки Мерседес виходили з шинами, чекаючи на одного з пілотів і зрештою дочекалися Хемілтона на 37-му колі, поставивши британцю комплект м’яких шин. Практично у цей час було оголошено про рестарт і на свіжій ґумі британець почав їхати дуже швидко. На підрізку з боку «срібних стріл» в боксах Феррарі зреагували миттєво і Феттель наступного кола звернув до механіків і отримав шини Medium. Наприкінці прямої претенденти на перемогу опинилися поруч і у першому повороті між їх машинами відбувся невеликий контакт внаслідок якого Льюіс змушений був проїхатися зоною безпеки, а Себастіан залишився лідером.

Та на цьому боротьба тільки починалася, адже з одного боку на Мерседес стояла швидша ґума, з іншого – було зрозуміло, що Феттелю зупинятися в боксах точно не треба буде, а от з британцем питання залишалися. Інженери обом пілотам розказували про необхідність атакувати і бути уважними. Льюіс намагався на прямій за допомогою DRS обігнати опонента і на 44-му колі йому це вдалося. «Проїхав повз мене наче поїзд» – такими словами Себастіан описав те, що сталося з ним. В Феррарі сподівалися, що ближче до фінішу шини на Мерседес зносяться настільки, що це дасть можливість німцеві наблизитися і можливо навіть спробувати повернути лідерство.

Поки увага була прикута до боротьби за лідерство у гонці «срібні стріли» зазнали втрат – на машині Боттаса відмовила силова установка. Таким чином Ріккардо, який всю гонку їхав у своєму темпі, вийшов на третю позицію.

Всі сподівання «червоних» на повернення боротьби наприкінці гонки виявилися марними – Хемілтон їхав акуратно і трохи швидше за Феттеля, тож спокійно їхав до перемоги.

Найцікавіші події відбувалися у другій частині топ-10: Верляйн, який їхав з тактикою однієї зупинки, опинився на 7-й позиції та стримував позаду себе щільну групу пілотів у якій були Сайнс, Магнуссен, Квят, Грожан і Алонсо. Більше того, Паскаль отримав 5 секунд штрафу за неправильний в’їзд на піт-лейн, тож німцеві не залишалося нічого як їхати якомога швидше, намагаючись компенсувати штрафні секунди на фініші. Боротьба за 9-те місце між Квятом і Магнуссеном сумно завершилася для данця, який через прокол шини змушений був їхати в бокси, втративши шанси на очки в гонці.

Льюіс Хемілтон вдруге в сезоні виграв гонку, що стала для нього вже 55-ю за кар’єру! Цей тріумф дозволив британцеві до 6 очок скоротити власне відставання від Феттеля в особистому заліку. Форс Індія натепер залишається єдиною командою, яка в кожній гонці здобуває очки обома машинами, що дозволяє колективу з Сільверстоуна упевнено триматися на четвертій позиції в Кубку конструкторів. Тим часом Торо Россо потіснила Вільямс з п’ятого місця, а Рено обійшла Хаас. Паскаль Верляйн із завданням мінімум справився на відмінно, адже враховуючи 5 секунд, доданих до його фінішного результату, опустився лише на восьму позицію. Таким чином німець приніс перші бали для Заубер у сезоні! Фернандо Алонсо після чудової кваліфікації, але проблем на старті, в очки не потрапив, але вперше в сезоні зумів фінішувати у гонці.

За два тижні на вулицях Монако боротьба продовжиться!

В'ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ

Гран Прі Іспанії

Пілот Команда Час Піт 1. Л. Хемілтон Mercedes 1:35:56.497 2 2. С. Феттель Ferrari + 3.490 2 3. Д. Ріккардо Red Bull + 1:15.820 2 4. С. Перес Force India + 1 коло 2 5. Е. Окон Force India + 1 коло 2 6. Н. Хюлькенберг Renault + 1 коло 2 7. К. Сайнс Toro Rosso + 1 коло 2 8. П. Верляйн Sauber + 1 коло 1 9. Д. Квят Toro Rosso + 1 коло 2 10. Р. Грожан Haas + 1 коло 2 11. М. Ерікссон Sauber + 2 кола 2 12. Ф. Алонсо McLaren + 2 кола 3 13. Ф. Масса Williams + 2 кола 3 14. К. Магнуссен Haas + 2 кола 3 15. Дж. Палмер Renault + 2 кола 3 16. Л. Стролл Williams + 2 кола 2

Найшвидше коло гонки: Льюіс Хемілтон, Mercedes – 1:23.593 (64-те коло)

Не фінішували:

В. Боттас Mercedes 40 коло мотор С. Вандорн McLaren 35 коло аварія / підвіска М. Ферстаппен Red Bull 1 коло аварія / підвіска К. Райкконен Ferrari 1 коло аварія / підвіска

Особистий залік

1. С. Феттель Scuderia Ferrari 104 2. Л. Хемілтон Mercedes AMG Petronas F1 Team 98 3. В. Боттас Mercedes AMG Petronas F1 Team 63 4. К. Райкконен Scuderia Ferrari 49 5. Д. Ріккардо Red Bull Racing 37 6. М. Ферстаппен Red Bull Racing 35 7. С. Перес Sahara Force India F1 Team 34 8. Е. Окон Sahara Force India F1 Team 19 9. Ф. Масса Williams Martini Racing 18 10. К. Сайнс Scuderia Toro Rosso 15 11. Н. Хюлькенберг Renault Sport Formula 1 Team 14 12. П. Верляйн Sauber F1 Team 6 13. Р. Грожан Haas F1 Team 5 14. К. Магнуссен Haas F1 Team 4 15. Д. Квят Scuderia Toro Rosso 4

Кубок конструкторів