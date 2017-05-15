Льюис ХЭМИЛТОН: «Я потерял почти два килограмма»

Себастьян Феттель не смог сдержать натиск соперника, ехавшего на более быстрых шинах, зато болельщики насладились красивой и острой борьбой.

Льюис Хэмилтон: «Прежде всего, я хочу поблагодарить всех болельщиков, кто собрался сегодня на трибунах! Этой гонки мы ждали долго, и наша команда сработала просто прекрасно. Сегодня мы увидели невероятную борьбу – именно такими и должны быть гонки! Себастьян был очень быстрым, но команда, принимая тактические решения, всё сделала правильно.

Я точно не знаю, что пошло не так на старте, мне нужно обсудить это с инженерами, но поверьте, я сделал всё, что мог, и, тем не менее, колёса немного пробуксовали.

Если говорить об эпизоде после пит-стопа, когда Себастьян Феттель выехал из боксов, и наши машины поравнялись друг с другом, то мне показалось, что я оказался за пределами трассы. Момент был очень острый, но, как я уже говорил, именно так и должно быть в гонках. Мне это нравится!

В плане физических нагрузок это была одна из самых трудных гонок. По-моему, сегодня я потерял почти два килограмма. Машины очень быстрые, я всё время боролся с Себастьяном, который ехал очень быстро и прекрасно провёл этот Гран При. Я просто наслаждаюсь борьбой с такими великолепными гонщиками!»