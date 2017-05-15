Фернандо АЛОНСО: «Теперь надо переключиться на IndyCar»

Стартовав седьмым в Гран При Испании, Фернандо Алонсо надеялся развить успех вчерашней квалификации, но из-за инцидента с Фелипе Массой откатился назад. В итоге испанец финишировал 12-м – машине не хватало скорости, чтобы отыграться.

Вопрос: Фернандо, в субботу казалось, что это ваш уик-энд, но сегодня ничего не получилось. Что вы чувствуете?

Фернандо Алонсо: Со мной всё в порядке. Уик-энд получился таким, какой есть, и скорость такая, какая есть. Вчера я получил удовольствие от быстрого круга, а сегодня, к сожалению, наш гоночный темп оказался слишком низким. Мы не заработали очков, но постараемся сделать это в будущем.

Вопрос: Были какие-то позитивные моменты в этот уик-энд?

Фернандо Алонсо: Прежде всего, я финишировал в гонке. Надеюсь, это говорит о том, что мы добились прогресса в плане надежности. Но лучшими в этот уик-энд были болельщики.

Вопрос: Болельщики очень радовались, когда вы пересекли финишную черту. Пока вам приходится праздновать скромные достижения…

Фернандо Алонсо: Конечно, гонка прошла не так, как мы рассчитывали. Мне помешал инцидент с Фелипе во втором повороте, затем я слишком долго ехал за Даниилом. Сегодня нам всё равно бы не хватило скорости, чтобы заработать очки. Это немного расстроило. Впрочем, по крайней мере, мы финишировали в гонке – надеюсь, это первый признак прогресса. Теперь нужно готовиться к следующему этапу.

Вопрос: Вероятно, теперь вы сосредоточитесь на подготовке к «Инди-500». Завтра утром – очередная тренировка перед гонкой. У вас нет времени на отдых…

Фернандо Алонсо: Да, завтра в 9 утра я должен быть на трассе, а в 12:00 начнётся тренировка. Сейчас у меня есть 14 часов на отдых, девять из них я проведу в полете.

Теперь надо переключиться на IndyCar и полностью сосредоточиться на этой гонке на ближайшие две недели.

Вопрос: Вы уже волнуетесь перед «Инди-500»? У вас есть шанс выиграть эту гонку…

Фернандо Алонсо: Ещё нет. Сейчас я устал после домашней гонки и больше думаю о том, как бы отдохнуть в самолете, ведь через 14 часов я должен быть на трассе.