Етап, що відбувся в Барселоні вкотре показав нам наскільки приголомшливо чудовими можуть бути перегони, коли боротьбу за перемогу ведуть пілоти різних команд чиї машини є дуже близькими за своїми характеристиками. Порівняно з минулими роками, коли перегони не були багатими на події та обгони, порівняно з етапом у Сочі, де єдиний обгін був результатом командної тактики, ми побачили неймовірне видовище. Ну а ще ми вже вкотре отримали змогу пересвідчитися, що слова про «справжній початок чемпіонату» пора забувати – поки одні команди приготували оновлення намагаючись наздогнати інших, то лідери так само зробили крок уперед, залишивши вагому відстань між собою та рештою команд.









75 секунд – саме таким на фініші було відставання Ріккардо від переможця гонки, в той час як уже четвертий на фініші Перес програв ціле коло. Посунути Мерседес та Феррарі з чільних позицій в пелотоні можна хіба що так, як це сталося під час іспанської гонки – за рахунок сходів або суттєвих технічних проблем і більше ніяк. Принаймні найближчим часом. Крістіан Хорнер, при цьому, просить не драматизувати, а враховувати той факт, що з середини гонки Даніель на прохання команди перевів силову установку в економічний режим, аби вона прослужила довше. Воно і зрозуміло – відставання від дуету лідерів величезне і тільки зростало, а перевага над Пересом з Оконом була солідною, тож Ред Булл нічим не ризикувала, а вчинила дуже грамотно з погляду стратегії та використання моторів. Проте, щоб там не казав Хорнер, але за підсумками іспанського етапу стало абсолютно зрозуміло, що на даний момент відставання «биків» у гоночному темпі настільки значне, що пілоти «срібних стріл» і Скудерії спокійно мають запас у цілий піт-стоп і навіть більше. Залишається хіба що пригадати, що на барселонське оновлення RB13 покладалися великі надії як у Мілтон Кінс, так і серед уболівальників команди.

В сучасній Формулі 1 розраховувати наздогнати конкурентів виключно за рахунок аеродинамічних оновлень – однозначна омана і в Ред Булл це прекрасно розуміють. Все, що їм наразі залишається, так це терпляче чекати коли у Вірі мотористи розберуться з проблемами із надійністю нової версії установки, яку раніше червня Рено на гонки не привезе. У цьому контексті ще раз варто пригадати просто сміховинні результати аналізу FIA відповідно до яких Федерація встановила, що французькі агрегати програють італійським близько трьох десятих на колі.

Кращого спростування, ніж боротьба Верляйна, на Заубер якого стоїть минулорічна силова установка з Маранелло, та Сайнса, чия машина обладнана актуальним мотором Рено, тепер знайти буде важко. Опинившись попереду Торо Россо внаслідок дуже вдалої тактики єдиного піт-стопу, проведеного у момент появи режиму віртуального автомобіля безпеки, Паскалю на прямій постійно вдавалося зберігати позицію. І Сайнс за майже 30 кіл гонки навіть з відкритим заднім крилом на прямій так і не зумів зломити спротив німця, що ідеально пілотував і закривав усі можливі лазівки для атаки. Тож якщо Карлос не зумів обігнати гонщика на машині з минулорічним мотором Феррарі, то про які три десятих може йти мова у порівнянні актуальних установок?

Давненько ми не були свідками настільки видовищної та напруженої боротьби за перемогу, яка вирішувалась далеко не тільки за рахунок правильних тактичних рішень, а й безпосередньо на трасі:









Отже, першим аспектом, який на свою користь використала команда з Браклі, стала затримка німця на трасі позаду Валттері. Другий кусок переможного пазла Мерседес створила на першому піт-стопі, поставивши Хемілтону шини Medium – більш повільні, ніж на той момент були у Себастьяна, але це відкривало шлях до повторного використання Soft наприкінці гонки, коли в Феррарі змушені перейти на жорсткішу ґуму. Третій ключовий момент – це вкрай вдалий час проведення другого піт-стопу Льюіса. Він відбувся у момент, коли режим віртуальної машини ще був активним, але після цього швидко було оголошено рестарт. Скудерія змушена була миттєво реагувати і наступного кола в бокси відправився Феттель. До своєї зупинки триразовий чемпіон відставав від чотириразового на вісім секунд, але більш рання зупинка в режимі VSC дозволила відіграти все за одне коло. І вишенька на торті – обгін на 44-му колі, який з огляду на різницю в шинах був питанням часу.



Гонка в Барселоні яскраво продемонструвала, що цього року часто будуть вирішувати усі без винятку деталі. Після програного Льюісом старту, тактична перевага перейшла на бік Скудерії, але в Мерседес дуже добре змогли розібратися з альтернативним тактичним варіантом у момент, коли побачили, що «підрізка» Феррарі спрацювала на користь Феттеля. Чому «срібні стріли» не покликали Хемілтона на піт-стоп раніше? Бо в команді чудово розуміли, що британець опиниться позаду Ріккардо, а це може спричинити надмірно велику втрату часу, що просто нівелює ефект «підрізки». Коли ж Себастьян досить швидко проїхав повз колишнього напарника і знову підняв темп, в боксах Мерседес зрозуміли, що виграти зможуть тільки у випадку зміни власної тактики або раптової появи машини безпеки – але ж і гонка відбувалася не в Монако чи Монреалі, де ймовірність цього завжди висока. Отже, план «Б»: «срібні затягують» перший відрізок, за цей час Феттель на м’яких шинах летить трасою і… застряє за Боттасом на 4 кола, втрачаючи свою перевагу над Льюісом здобуту раніше.Отже, першим аспектом, який на свою користь використала команда з Браклі, стала затримка німця на трасі позаду Валттері. Другий кусок переможного пазла Мерседес створила на першому піт-стопі, поставивши Хемілтону шини Medium – більш повільні, ніж на той момент були у Себастьяна, але це відкривало шлях до повторного використання Soft наприкінці гонки, коли в Феррарі змушені перейти на жорсткішу ґуму. Третій ключовий момент – це вкрай вдалий час проведення другого піт-стопу Льюіса. Він відбувся у момент, коли режим віртуальної машини ще був активним, але після цього швидко було оголошено рестарт. Скудерія змушена була миттєво реагувати і наступного кола в бокси відправився Феттель. До своєї зупинки триразовий чемпіон відставав від чотириразового на вісім секунд, але більш рання зупинка в режимі VSC дозволила відіграти все за одне коло. І вишенька на торті – обгін на 44-му колі, який з огляду на різницю в шинах був питанням часу.

Чи могла Феррарі діяти інакше і чи зробили «червоні» помилку? За великим рахунком можна сказати, що Скудерія прорахувалася із часом проведення другого піт-стопу – його таки варто було робити під час віртуального автомобіля безпеки. Як мінімум через це Хемілтон не зміг би за одне коло відіграти 8 секунд відставання і потратив би більше часу на те, щоб наздогнати Себастьяна. Тож варто констатувати, що у п’ятому раунді Мерседес здобув упевнену тактичну перемогу, попри те, що на початку гонки перевага була у «червоних».

Досить дивна і дещо незрозуміла ситуація виникла по завершенні гонки, коли стюарди викликали представників Форс Індії та виписали команді умовний штраф у 25000 Євро за те, що розмір номерів та прізвищ пілотів на машинах не відповідав нормам регламенту, які вступили в силу саме в Іспанії. А незрозумілим тут є майже все: про ці зміни було відомо ще перед попереднім уїк-ендом у Сочі, тож чому команда з Сільверстоуна не підготувалася до них належним чином, так само як і чому на це не звертали увагу протягом четверга-суботи, адже стюарди у своєму рішенні визнали, що з моменту початку Гран Прі команда нічого не міняла. Дивна ситуація, причому дуже.

Що ж стосується досягнень самої команди, Форс Індія натепер – після сходів Райкконена і Боттаса – залишається єдиною командою чиї пілоти в усіх гонках сезону неодмінно фінішували у заліковій десятці. З одного боку така стабільність дозволяє «індусам» упевнено утримувати четверту позицію в Кубку конструкторів, і це попри те, що практично ні в кого немає сумнівів, що Вільямс на даний момент має кращу машину. От тільки команда з Гроув не може повноцінно реалізувати її потенціал, бо Стролл все ще набирається досвіду, а Массі кілька разів реально не щастило. Та якщо Феліпе свою роботу виконує добре, то коли результати Ленса почнуть відповідати авансам, виданим молодому канадцю, залишається невідомим.





З переходом Формули 1 під контроль Liberty Media низку змін добре видно неозброєним оком, причому це стосується і безпосередньо роботи промоутерів чемпіонату, і FIA. Стюарди цьогоріч дійсно стали приймати рішення більш ліберально, залишаючи гонщикам більше простору для боротьби на трасі, не караючи їх при цьому за будь-який необережний рух. Якщо до інцидентів, які стаються на першому колі гонки, всі звикли і розуміють, що уникнути їх у більшості випадків важко (якщо звісно не перейти на процедуру старту з ходу), а відтак і карають за них украй рідко. Хоча ще пару років тому, думаю, ніхто особливо не здивувався якби Боттас отримав якесь покарання за удар в Феррарі Райконена, що спричинив до зіткнення з Ред Булл Ферстаппена і сходом для двох останніх. У той же час цілком зрозумілим і логічним виглядає штраф, накладений на Вандорна – що б там бельгієць не розповідав про те, як несподівано Масса опинився всередині повороту, але він там був уже на останніх метрах прямої і не побачити білий Вільямс можна було тільки якщо не дивитися туди. Тож пілот Макларен отримав дуже болюче покарання у вигляді втрати трьох позицій на старті гонки в Монако. Саме там, де команда з Уокінга розраховує здобути очки і де стартова позиція має найбільш важливе значення серед усіх трас чемпіонату. Звісно у Макларен ще буде Баттон, який разово замінить Алонсо, що виступатиме в Індіанаполісі, але все це виглядає не надто оптимістично для «помаранчево-чорних».

P.S. Робота з уболівальниками таки відрізняється від того, як у цій сфері працював Берні зі своєю командою – історія французького хлопчика, що гірко плакав після сходу Райкконена є яскравим тому доказом:





В'ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ