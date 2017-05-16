Росс БРАУН: «В Формуле 1 не будет революции»

После смены владельцев Формула 1 становится все более демократичной, в Барселоне спортивный директор Формулы 1 Росс Браун встретился с исполнительным директором MotoGP Кармело Эcпелета, чтобы обсудить области сотрудничества.

Росс Браун: «Мы не настолько гордые, чтобы не советоваться с руководством других серий в поиске лучшего решения. Не всегда можно достичь желаемого, но мы ведем диалог.

Мне нравится, что в Moto3, Moto2 и MotoGP существуют последовательное продвижение вперед. Что касается коммерческого аспекта, интересно то, как они структурируют команды и контракты, как работают с клиентскими командами. По-моему, это любопытно.

Этапы MotoGP проходят в один уик-энд с молодежными сериями – это отличный пример того, к чему мы должны стремиться. В Формуле 1 должны выступать 22 или 24 лучших в мире гонщика. Но сейчас это не всегда так, поскольку существуют коммерческие договоренности с пилотами. Это комплексная проблема. Нужно сделать так, чтобы командам не приходилось принимать коммерческие решения – они должны выбирать не самых богатых, а самых сильных гонщиков, которых могут найти.

В Формуле 1 не будет революции – нет такого, что внезапно мы предложим серьезное изменение, и всё станет лучше. Это постоянный процесс. Пока мы полностью не разберемся, к чему надо стремиться, и что для этого надо сделать, мы не будем предпринимать серьезных перемен – это слишком рискованно».

Ходили разговоры о сокращении дистанции гонки или появлении спринтерской гонки в субботу, но Росс Браун без энтузиазма воспринял эту идею...

«Мне нравится гнаше оночное наследие, – пояснил Браун. – По-моему, 1:40 или 1:45 – это отличный временной период для гонки – так исторически сложилось. Некоторые предлагают сократить гонку, чтобы сократить продолжительность концентрации внимания зрителей, но с помощью современных технологий можно преподнести спорт так, как зрители хотят его увидеть».