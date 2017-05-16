Фернандо АЛОНСО: «Нехватка опыта будет слабым местом»

В понедельник Фернандо Алонсо продолжил подготовку к участию в «500 миль Индианаполиса», отработав день на тестах. По итогам сессии испанский гонщик отметил, что ему еще предстоит серьезно прибавить.

Фернандо Алонсо: «На тестах в понедельник я смог лучше почувствовать машину, я был больше доволен ее поведением, чем на первых тестах, мне было комфортнее за рулем. Конечно, впереди много работы, мне предстоит многому научиться, но уже удалось сделать несколько шагов вперед.

Что самое сложное в сравнении с Формулой 1? Гонка сама по себе. Трафик, обгоны, умение максимально использовать возможности машины на разных отрезках гонки. Понимание подобных мелочей приходит исключительно с опытом. У меня такого опыта нет – это моё слабое место. В ближайшие двенадцать дней мне нужно быстро учиться и стремиться сократить отставание в этих моментах».

Отвечая на вопрос, не боится ли он пилотировать машину IndyCar на овальной трассе на высоких скоростях, Фернандо отметил: «Мы занимаемся автоспортом, и в любой гонке на любом круге может произойти что-то серьезное. Невозможно устранить фактор опасности, но когда садишься за руль и опускаешь визор шлема, перестаешь думать об этом. Гонщику всегда хочется ехать максимально быстро – это делает его счастливым».