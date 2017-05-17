Фернандо АЛОНСО: «Команда экспериментирует с настройками»

Во второй день тестов испанец проехал 117 кругов, показав 24-е время. В интервью Фернандо рассказал о программе, по которой работал на трассе.

- Фернандо, как прошел второй день тестов?

- Очень хорошо. День получился продуктивным, я проехал много кругов – 117 и многому научился. Я пилотировал в группе машин и получил информацию о том, как надо действовать в трафике – теперь ее надо усвоить, чтобы еще лучше провести следующий день тестов.

- Насколько сложно пилотировать машину IndyCar в трафике?

- На самом деле, все не так сложно – в соответствии с ожиданиями. Очень важно держаться как можно ближе к машине впереди, чтобы получить от этого преимущество на следующей прямой. Я получил полезную информацию.

У нашей команды шесть машин, мы все ехали вместе, и мои напарники оказали мне неоценимую помощь. Я впервые ехал в трафике, поэтому на каждом круге узнавал что-то новое, когда ехал за напарниками и смотрел, как они действуют в поворотах, как готовятся к атакам, как обгоняют другие машины. Как я сказал, день получился очень полезным и продуктивным.

- Сколько времени вам приходится уделять подготовке к «500 миль Индианаполиса»?

- Последние полтора месяца я сосредоточен на подготовке 24 часа в сутки. Сначала пришлось выучить большое количество информации, которую команда предоставила в мое распоряжение, просмотреть записи гонок прошлых лет. Утром я работаю на симуляторе, а днем – на трассе. Я проезжаю круг за кругом и постоянно учусь.

Пока мы еще не складывали вместе все составляющие, поскольку еще просто не пришло время для этого, и команда экспериментирует с настройками. Однако я уверен, что мы подойдем подготовленными к квалификации и гонке.