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Жан-Эрик ВЕРНЬ: «Место Феттеля обещали мне»

В конце 2014 года в Red Bull Racing объявили о приглашении в команду Даниила Квята

  • 18.05.2017 19:56
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Жан-Эрик ВЕРНЬ: «Место Феттеля обещали мне»
В команде российский гонщик должен был заменить Себастьяна Феттеля. Самого Квята в Toro Rosso потом заменил Карлос Сайнс, а Жана-Эрика Верня – Макс Ферстаппен. В итоге, Вернь остался без контракта в Формуле 1.
 
Жан-Эрик Вернь: «Летом мне позвонили из Red Bull и сказали, что посадят за руль Макса Ферстаппена. Тогда я полностью понимал их решение, поскольку Toro Rosso была школой молодых пилотов Red Bull. В тот момент в основной команде не было вакансий, поэтому с их стороны было любезно сообщить мне о решении довольно рано.
 
Но во время разговора я спросил: «А что будет, если Феттель уйдет?». И мне ответили: «Тогда ты получишь место за рулем». В тот момент я отлично проводил сезон, так что всё было в порядке.
 
Когда стало известно об уходе Феттеля, я провел свои лучшие гонки, но они пригласили Квята, поскольку он имел преимущество за счёт меньшего веса. Я был расстроен. Все в Toro Rosso хотели, чтобы я остался и выступал вместе с Максом, но в Red Bull не стали менять решение».
 

Источник — f1news

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