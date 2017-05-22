McLaren и Honda продолжат сотрудничество в 2018-м году

Отчасти отсутствие результатов связано с ненадежными и неконкурентоспособными силовыми установками Honda, которые стоят на машинах коллектива из Уокинга. В последнее время в паддоке обсуждают слухи, что в McLaren готовы отказаться от сотрудничества с японской компанией и вернуться к силовым установкам Mercedes, однако в команде всячески это отрицают.

Более того, отвечая на прямой вопрос о возобновлении сотрудничества с McLaren, руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф заявил: «Для Формулы 1 очень важно, чтобы Honda осталась в чемпионате. У меня нет сомнений, что они решат возникшие проблемы».

В свою очередь неисполнительный директор чемпионской команды Ники Лауда открыто выступает против поставок моторов McLaren: «Я не поддерживаю эту идею. Если два года назад я выступал за то, чтобы дать Red Bull Racing наши двигатели, то сегодня я этого не сделаю. Мы должны полностью сосредоточиться на борьбе с Ferrari и не можем поставлять моторы еще одной команде».

Однако по информации немецкого издания Auto Motor und Sport, существует и документальное свидетельство того, что McLaren и Honda продолжат сотрудничество в 2018-м. Согласно Приложению 9 Спортивного регламента, команда, желающая изменить поставщика силовой установки на следующий сезон, должна до 6 мая текущего года подать соответствующую заявку в FIA, и до 15 мая федерация должна ее утвердить. Из документов FIA следует, что в следующем сезоне только одна команда поменяет поставщика силовой установки – Sauber, ранее объявившая о подписании многолетнего контракта с Honda.

Конечно, в регламенте предусмотрена процедура смены поставщика силовой установки и после 15 мая, однако для этого команда, желающая начать сотрудничество с новыми партнерами, должна получить согласие всех производителей, в том числе и Honda. Разумеется, в Honda не дадут такого согласия, поскольку для них разрыв с McLaren будет равносилен завершению проекта в Формуле 1. Более того, для самой McLaren прекращение сотрудничества с японским производителем будет стоить около 70 миллионов евро.

В Honda уверены, что вскоре все проблемы с нехваткой мощности будут устранены. В компании готовят обновленную версию силовой установки, которая должна дебютировать во время Гран При Канады. Инженеры модернизируют камеру сгорания двигателя, который будет оснащён форкамерным зажиганием. Первые признаки улучшения появились уже в Барселоне – тогда в Honda внесли некоторые изменения в топливную систему.