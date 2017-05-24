Эрик БУЛЬЕ: «На Honda сложно влиять»

Силовые установки японского производства уступают продукции конкурентов как в мощности, так и в надёжности, и пока Honda не удаётся добиться заметного прогресса, что напрямую сказывается на результатах McLaren: после пяти этапов сезона на счету команды ни одного очка.

«Проблема в том, что, в отличие от нового дома, двигатель не выбирают по каталогу. В Honda начали этот проект с нуля, когда уже действовал новый технический регламент, и у этой компании хорошая репутация, – сказал Булье в интервью бельгийской газете La Derniere Heure. – Но если говорить о конечном продукте, то у нас не было никаких гарантий: напомню, мы не платим за эти моторы, компания Honda – наш партнёр».

На прямой вопрос, могут ли юристы помочь McLaren расторгнуть этот контракт из-за неудовлетворительной эффективности японских силовых установок, Булье ответил: «Прежде чем идти к юристам, мы постараемся найти решения и сейчас находимся в промежуточной ситуации. Я распределяю своё время между работой в Англии и визитами в Японию, стараясь повлиять на Honda, но это сложно.

Европейцам в принципе трудно их понимать, но если говорить о европейце, который работает в автоспорте, то это ещё труднее. У них такой подход к Формуле 1: если все идут направо, мы пойдём налево. Это поразительно, но, похоже, в конечном итоге срабатывает, ведь Япония всё-таки великая мировая держава.

Но сегодня нас больше всего тревожит фактор времени. В Honda пытаются добиться результатов, но вместо трёх лет, как мы предполагали, у них может на это уйти шесть или семь лет, а нам при этом необходимо как-то выживать. Пока мы прогрессировали, всё было нормально, но затем мы откатились назад, и ситуация осложнилась, стало труднее мотивировать команду и убеждать самих себя, что мы добьёмся необходимых результатов.

Поэтому возможен любой сценарий. Нам нужно, чтобы всё работало, чтобы мы вышли на те позиции, которые хотим занимать. Однако наши сегодняшние намерения не связаны с разводом.

Впрочем, решения принимаю не я, а владельцы McLaren».