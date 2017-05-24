Себастьян ФЕТТЕЛЬ: «Впереди долгий сезон, посмотрим, чем закончится»

Себастьян Феттель лидирует в личном зачёте с преимуществом в шесть очков – у него с Льюисом Хэмилтоном по две победы, но немец считает, что мог выиграть все пять гонок – и нацелен на победу в Монако.



Себастьян Феттель: «Очень важно, что во всех пяти гонках мы участвовали в борьбе, всегда были в группе лидеров. Иногда нам везло, иногда нет, но борьба очень плотная. Впереди долгий сезон, посмотрим, чем всё в итоге закончится.



У нас были неудачные пятницы, не лучшие субботы, но в гонке мы всегда были сильны – это имеет значение. У нас конкурентоспособная машина, мы движемся в верном направлении, так что я не особенно сожалею о потерянных очках – у нас ещё есть время их заработать. Команда отлично справляется со своей работой, готовит множество новинок – я их с нетерпением жду.



В последние годы машины Mercedes были очень сильны в Монако, они и сейчас останутся ориентиром, но я уверен, что для нас этот уик-энд может быть очень хорошим. У нас быстрая машина и сильная команда. Нам нечего бояться».