Кими РАЙККОНЕН: «Трасса в Монако нравится своим вызовом»

Многие считают гонщиков Ferrari фаворитами гонки в Монако из-за длинной колёсной базы машин Mercedes, не оптимальной для городской трассы, но Кими Райкконен традиционно избегает прогнозов.



Кими Райкконен: «Чтобы выиграть гонку в Монако, нужно больше, чем просто более короткая колёсная база. Ни о чём таком мы не думаем. Нас ждёт ещё один уик-энд с машиной 2017 года, которой мы вполне довольны. В Монако очередной этап, завтра вечером мы сможем точнее судить о том, как ведёт себя здесь наша машина.



В этом году все машины стали шире, но не думаю, что ощущения за рулём здесь серьёзно изменятся. На других трассах проблем не возникало, не ждём мы их и здесь. Завтра многое прояснится. Моя цель осталась прежней. Я всегда нацелен на максимальный результат.



Не лучший темп на медленном секторе в Барселоне? Факторов гораздо больше. У нас быстрая машина, конкурентоспособная на трассах разного типа. Нельзя пытаться перенести результаты одного сектора другой трассы в Монако. Здесь уникальная трасса, но наша программа останется прежней – найти нужные настройки и почувствовать поведение машины, учитывая изменение состояния асфальта по ходу уик-энда.



Добиться успеха на этой трассе особенно приятно, ведь гонка в Монако – самый серьёзный вызов. Даже самая быстрая машина здесь ничего не гарантирует. Небольшая ошибка соперника – и вы уже не участвуете в гонке, хотя сами не ошибались. В Монако возможно всё, а для успешного выступления должны совпасть многие факторы.



Если вы чувствуете уверенность и с машиной порядок, то получаете удовольствие с первого дня, но если баланс и управляемость оставляют желать лучшего, вас ждёт долгий уик-энд. Мне очень нравится эта трасса именно своим вызовом.



Здоровье дочки? Малышка здорова, всё отлично! Мне не приходится кормить, поэтому я относительно хорошо сплю».