|
Пілот
|
Команда
|
Soft
|
SuperSoft
|
UltraSoft
|
44
|
Л. Хемілтон
|
Мерседес
|
1
|
3
|
9
|
77
|
В. Боттас
|
Мерседес
|
1
|
3
|
9
|
3
|
Д. Ріккардо
|
Ред Булл
|
1
|
1
|
11
|
33
|
М. Ферстаппен
|
Ред Булл
|
1
|
1
|
11
|
5
|
С. Феттель
|
Феррарі
|
1
|
2
|
10
|
7
|
К. Райкконен
|
Феррарі
|
1
|
2
|
10
|
11
|
С. Перес
|
Форс Індія
|
1
|
2
|
10
|
31
|
Е. Окон
|
Форс Індія
|
1
|
2
|
10
|
18
|
Л. Стролл
|
Вільямс
|
1
|
1
|
11
|
19
|
Ф. Масса
|
Вільямс
|
1
|
1
|
11
|
2
|
C. Вандорн
|
Макларен
|
1
|
2
|
10
|
22
|
Д. Баттон
|
Макларен
|
2
|
1
|
10
|
26
|
Д. Квят
|
Торо Россо
|
1
|
3
|
9
|
55
|
К. Сайнс
|
Торо Россо
|
1
|
3
|
9
|
8
|
Р. Грожан
|
Хаас
|
1
|
2
|
10
|
20
|
К. Магнуссен
|
Хаас
|
1
|
2
|
10
|
27
|
Н. Хюлькенберг
|
Рено
|
1
|
1
|
11
|
30
|
Д. Палмер
|
Рено
|
1
|
1
|
11
|
9
|
М. Ерікссон
|
Заубер
|
1
|
2
|
10
|
94
|
П. Верляйн
|
Заубер
|
1
|
2
|
10
Якщо в минулі роки команди прагнули обмежитися єдиним піт-стопом, то тепер, коли шини стали більш жорсткими, в цьому можна навіть не сумніватися – без крайньої необхідності (або вкрай сприятливих умов при появі машини безпеки) ніхто двічі в бокси не поїде. Зрештою аналогічними є прогнози і керівника автоспортивного підрозділу Піреллі, Маріо Ізоли: «Три типи найбільш м’яких шин – це очевидний вибір для Монако, хоча деякі можливості для різноманіття тактичних схем все-одно залишаються. Оскільки зношення та деградація ґуми достатньо низькі, команди можуть більш-менш вільно обирати момент для проведення єдиного піт-стопу та перейти з UltraSoft і SuperSoft». В Монако, на відміну від інших трас, шинна тактика зазвичай вимагає перший відрізок гонки проводити довгим, аби уникнути потрапляння в трафік після піт-стопу. Таким чином чекати на ранню «підрізку» у виконанні Мерседес або Феррарі не варто, принаймні доти, доки вони не убезпечать себе від трафіка.
Гран Прі Монако, 25-28 травня, четвер – неділя
|
Довжина кола
|
Кіл в гонці
|
Дистанція
|
Найшвидше коло в сучасній конфігурації:
|
3,337 км
|
78
|
260,286 км
|
кваліфікація: 1’13.622 (2016, Даніель Ріккардо)
гонка: 1’17.939 (2016, Льюіс Хемілтон)
Розклад сесій за київським часом:
Перша практика 11:00 – четвер 25 травня
Друга практика 15:00 – четвер 25 травня
Третя практика 12:00 – субота 27 травня
Кваліфікація 15:00 – субота 27 травня
Гонка 15:00 – неділя 28 травня
Источник — Sport.ua
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