Цьогорічний етап в Монако в багатьох значеннях можна назвати чемпіонським. І це не тільки тому, що він особливий у календарі й перемога тут вважається найціннішою. Саме тут живе чинний чемпіон у відставці Ніко Росберг, що збирається вперше в сезоні відвідати паддок, сусідом німця є триразовий чемпіон Льюіс Хемілтон. Місцевий футбольний клуб не так давно став чемпіоном Франції. Також в Монако живуть Масса, Ріккардо, Хюлькенберг, тож гонка вулицями князівства великою мірою є найбільш домашньою для пілотів, адже це єдиний етап, під час якого як мінімум кожен четвертий гонщик ночує вдома у власному ліжку.









Всі дуже добре знають, що кільце в Монако особливе: воно найкоротше та найповільніше у календарі, а гоночна дистанція не дотягує до традиційних 300 км, тут потужність силової установки не має вирішального значення на відміну від аеродинамічного пакету. Та найголовнішою завжди була і залишається майстерність пілота – перемагає той, хто здатен їхати максимально швидко та близько до відбійників, які не пробачають помилок. Тут практично неможливо проїхати ідеальне коло, бо гонщики завжди знають яку саме ділянку вони могли пройти краще.

Ще вчора пілоти розкритикували встановлені в районі басейну нові жовті поребрики – на думку Грожана і Переса вони настільки високі, що по-перше, будь-який контакт із ними призведе до поламки крила, а по-друге, вони побоюються, що він може стати злітною рампою для машин. От тільки в FIA так не вважають і попередньо нічого міняти не збираються.

В Монако Піреллі вже традиційно привозить трійку найбільш м’яких комплектів сліків: Soft, SuperSoft та UltraSoft. Нарешті команди самостійно отримали змогу обирати кількість комплектів, тож не менш очікувано команди віддали перевагу UltraSoft до мінімуму звівши використання більш жорсткої ґуми:



Пілот Команда Soft SuperSoft UltraSoft 44 Л. Хемілтон Мерседес 1 3 9 77 В. Боттас Мерседес 1 3 9 3 Д. Ріккардо Ред Булл 1 1 11 33 М. Ферстаппен Ред Булл 1 1 11 5 С. Феттель Феррарі 1 2 10 7 К. Райкконен Феррарі 1 2 10 11 С. Перес Форс Індія 1 2 10 31 Е. Окон Форс Індія 1 2 10 18 Л. Стролл Вільямс 1 1 11 19 Ф. Масса Вільямс 1 1 11 2 C. Вандорн Макларен 1 2 10 22 Д. Баттон Макларен 2 1 10 26 Д. Квят Торо Россо 1 3 9 55 К. Сайнс Торо Россо 1 3 9 8 Р. Грожан Хаас 1 2 10 20 К. Магнуссен Хаас 1 2 10 27 Н. Хюлькенберг Рено 1 1 11 30 Д. Палмер Рено 1 1 11 9 М. Ерікссон Заубер 1 2 10 94 П. Верляйн Заубер 1 2 10



Якщо в минулі роки команди прагнули обмежитися єдиним піт-стопом, то тепер, коли шини стали більш жорсткими, в цьому можна навіть не сумніватися – без крайньої необхідності (або вкрай сприятливих умов при появі машини безпеки) ніхто двічі в бокси не поїде. Зрештою аналогічними є прогнози і керівника автоспортивного підрозділу Піреллі, Маріо Ізоли: «Три типи найбільш м’яких шин – це очевидний вибір для Монако, хоча деякі можливості для різноманіття тактичних схем все-одно залишаються. Оскільки зношення та деградація ґуми достатньо низькі, команди можуть більш-менш вільно обирати момент для проведення єдиного піт-стопу та перейти з UltraSoft і SuperSoft». В Монако, на відміну від інших трас, шинна тактика зазвичай вимагає перший відрізок гонки проводити довгим, аби уникнути потрапляння в трафік після піт-стопу. Таким чином чекати на ранню «підрізку» у виконанні Мерседес або Феррарі не варто, принаймні доти, доки вони не убезпечать себе від трафіка.





Прогноз погоди обіцяє командам, а особливо пілотам відсутність проблем у вигляді дощу – весь уїк-енд буде сухо і тепло. Сьогодні хмарно і +20С вдень, а в суботу та неділю – сонячно і +24С +26С. Тож несподіванок чекати не варто.





Напружена боротьба у чемпіонаті відображається і в букмекерських лініях, де Льюіс вже не такий однозначний фаворит, яким він починав сезон. На перемогу в кваліфікації цифри в принципі мають цікавий вигляд: Хемілтон і Феттель – по 2,37; Боттас – 8,00; Райкконен, Ріккардо і Ферстаппен – по 12,00. На головний тріумф уїк-енду шанси «срібних стріл» вважаються трошки кращими: Хемілтон – 2,25; Феттель – 2,37; Боттас – 7,50; Райкконен, Ріккардо і Ферстаппен – по 15,00.

Як відомо Фернандо Алонсо, розчарований ситуацією з моторами Хонда, штурмуватиме овал Індіанаполісу, тож його в Монако замінить Дженсон Баттон. Під час чемпіонського сезону англієць здобув свою єдину перемогу на вулицях князівства, а тепер в Макларен дуже сподіваються, що його досвід допоможе набрати перші очки для команди. Щоправда Дженсон лише під час першої практики випробує на собі машину нового покоління, що викликає низку сумнівів у тому, що пропуск ним тестів у Бахрейні був правильним рішенням. У свою чергу англієць упевнений, що робить усе правильно, адже тоді на тестах машина (точніше мотор Хонда) все-одно зламалася після 17 кіл. Що ж побачимо.





Цілком очевидно, що як і на попередніх етапах головними фаворитами будуть гонщики Мерседес і Феррарі, але оскільки траса не така вимоглива до потужності силової установки, не варто відкидати можливості того, що Ріккардо з Ферстаппеном також включаться у боротьбу за перемогу. Особливо Даніель, який мав виграти минулого року, але не зробив цього виключно через грандіозну помилку команди на піт-стопі. Враховуючи той факт, що W08 має довгу колісну базу, відчутно більшу, ніж конкуренти, побутує думка, що на вузьких звивистих вулицях Монако це може негативно вплинути на результат «срібних стріл». Навіть Нікі Лауда вголос називає пілотів Феррарі – головними претендентами на перемогу. Перемогу, якої в Монако «червоні» не здобували вже 16 років, і це наразі найдовша безвиграшна серія Скудерії. Зрештою, якими б не були прогнози, але найцікавіше відбуватиметься в суботу та неділю вдень – пропускати не варто!





В'ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ