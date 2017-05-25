Себастьян ФЕТТЕЛЬ: «Нужно продолжать работу над машиной»

Первый день уик-энда в Монако гонщики Ferrari завершили на первой и третьей строчке – во второй тренировке Себастьян Феттель опередил Кими Райкконена на полсекунды...

Себастьян Феттель (1-й): «Я доволен тем, как прошла вторая тренировка. В самом начале возникла небольшая проблема и я чуть позже приступил к работе, но потом уже ни на что не отвлекался. С новыми машинами гоняться в Монако очень здорово, ведь они намного быстрее, шире – утром я даже пару раз зацепил барьер, но избежал повреждений.

В целом день прошел неплохо, но это только четверг – нужно дождаться субботы, чтобы оценить реальную картину. Впрочем, приятно уже сейчас чувствовать уверенность в машине. Я был доволен уже первой попыткой, с того момента мы не вносили серьезные корректировки в настройки, однако сумели добиться прогресса. На быстром круге машина едет здорово, а вот на длинных сериях из-за трафика сложнее делать выводы.

Нужно ещё слегка скорректировать настройки, но для этого достаточно времени. Важно продолжать работу над машиной, чтобы стать еще быстрее. В пятницу нас ждут некоторые мероприятия, обстановка будет более расслабленной, так как до квалификации здесь у нас больше времени, чем обычно, но нужно помнить, что мы не в отпуске!»

Кими Райкконен (3-й): «Сегодня мы постепенно прогрессировали, на длинных сериях SF70-H выглядела неплохо, а на коротких можно добиться большего. Корректировки настроек всякий раз приводили к улучшению, осталось поработать над нюансами, чтобы чувствовать себя еще увереннее, а там посмотрим, каким окажется результат. Борьба будет плотной, мы обязаны сработать уверенно».