Феттель выиграл Гран При Монако

Гран-при Монако. Монте-Карло
Гонка
1. Себастьян Феттель («Феррари») – 78 кругов
2. Кими Райкконен («Феррари») +3,145
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +3,745
4. Валттери Боттас («Мерседес») +5,517
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +6,199
6. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +12,038
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,801
8. Ромен Грожан («Хаас») +18,150
9. Фелипе Масса («Уильямс») +19,445
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +21,443
11. Джолион Палмер («Рено») +22,737
12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +23,725
13. Серхио Перес («Форс-Индия») +39,089
14. Даниил Квят («Торо Россо»)
15. Ланс Стролл («Уильямс»)
Сошли
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Маркус Эрикссон («Заубер»)
Дженсон Баттон («Макларен»)
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)
Источник — Sport.ua
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