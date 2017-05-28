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Феттель выиграл Гран При Монако

Партнер немца по «Феррари» Кими Райкконен финишировал вторым

  • 28.05.2017 20:30
  • 738 просмотров
  • 2 комментария
Метки
dp.ru
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Гран-при Монако. Монте-Карло

 
Гонка
 
1. Себастьян Феттель («Феррари») – 78 кругов
2. Кими Райкконен («Феррари») +3,145
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +3,745
4. Валттери Боттас («Мерседес») +5,517
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +6,199
6. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +12,038
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,801
8. Ромен Грожан («Хаас») +18,150
9. Фелипе Масса («Уильямс») +19,445
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +21,443
11. Джолион Палмер («Рено») +22,737
12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +23,725
13. Серхио Перес («Форс-Индия») +39,089
14. Даниил Квят («Торо Россо»)
15. Ланс Стролл («Уильямс»)
 
Сошли
 
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Маркус Эрикссон («Заубер»)
Дженсон Баттон («Макларен»)
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    pahentrahen
      pahentrahen, 28.05.2017 20:47
    +1
    А палец, всё таки доказывает ещё и ещё, что он великий пилот! Вровень с Великим Шуми! Кстати интересно как там у Михи дела?
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    makshits
      makshits, 28.05.2017 21:23
    0
    Жалко Кими, на нем лица не было
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