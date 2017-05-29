Другий етап чемпіонату України Ротакс Моджо Макс Челендж

Минулими вихідними продовжився багатотижневий спринт з активного початку картингового сезону в Україні. На протязі 8-ти уік-ендів майже безперервно пройшли перші та другі етапи Чемпіонатів України, Чемпіонатів областей та інших регіональних змагань. На разі пропонуємо огляд ІІ-го етапу Ротакс Моджо Челендж 2017.

В п’ятницю Київська дощова погода примусила трохи понервувати пілотів та механіків. Але, починаючи з суботи, коли проводились офіційні тренування, кваліфікація та відбіркові хіти, погода вже налагодилась і дозволила спортсменам налаштовувати свої машини під суху погоду.

Senior

Старт передфіналу виграє переможець хітів Денис Чернишов, Лушкін Єгор виходить другим, Валерія Щиголева третя. Єгор починає боротьбу за лідерство. На третьому колі робить обгін, і через це Дениса також обходить Валерія. Тепер вже Денис в ролі наздоганяючого і вже через два коли він обходить Лєру в кінці прямої, але вона відразу повертає собі втрачену позицію. Час кола кращий у Єгора – 48,421 секунди. Четвертим їде Богдан Волинець, п’ятим Ярослав Михалюк, шостим Андрій Філенко. Під кінець заїзду підвищується інтрига в боротьбі за перемогу, Лєра під’їзжає до Єгора і шукає можливості для обгону. А Ярослав обходить Богдана і стає четвертим. А на наступному колі Богдана обходить також і Андрій Філенко. А в першій трійці без змін, Лєра не достає Єгора, але до не неї приблизився Денис. Залишається лише одно коло… Але обгонів ми більше не бачимо і пілоти фінішують. Краще коло на дистанції показала Лєра – 48,275 секунди.

На старті фінального заїзду Лєра втрачає позиції і стає останньою. Денис виходить другим за Єгором і в кінці прямої виходить в лідери. Ярослав третій. Богдан Волинець четвертий. На третьому колі Єгор виходить в лідери, а Богдан відкочується на шосте місце. Лєра п’ята, Андрій Філенко четвертий і починає пресингувати і боротися з Ярославом за третє місце. Згодом стає третім після обгону Ярослава, якого майже відразу також обходить Лєра. Але вже на наступному колі Ярослав повертає собі разом дві втрачені позиції !!! А Лєра обходить Андрія і стає четвертою. Лідер заїзду - Єгор від’їжджає вперед, Денис їде другим і також знаходиться на достатній відстані від групи переслідувачів – Ярослава, Лєри, Андрія та Богдана, які ведуть боротьбу між собою. Краще коло за Єгором – 48,216 секунди. Ярослава розвертає в боротьбі і він втрачає місця, але продовжує гонку. Третьою стає Лєра, далі Богдан, Андрій і Ярослав. Після заїзду стає відомо, що Денис не зміг нав’язати боротьбу за перемогу в цьому заїзді через спущене колесо, через що майже спочатку дистанції втримувати необхідний темп було вкрай тяжко. Але Денис зумів втримати 2-ге місце за собою і набрати дорогоцінні бали.

Результат етапу: Єгор Лушкин (PROMARMATURA, м.Дніпро), Денис Чернишов (ДЮСШ «Автомобіліст», м.Київ), Валерія Щиголева (Borsch Racing, м.Київ).

Micro

До цікавих очних протистоянь на попередніх етапах Чемпіонатів України між добре відомою четвіркою, сьогодні приєднався ще один пілот - Глєб Протасов, син видатного Українського ралійного пілота Юрія Протасова. І тому боротьба обіцяла бути дуже цікавою і ще більш насиченою.

Зі старту перед фінальної гонки першим виходить Олександр Бондарєв, Глєб Протасов другий, Ростислав Костина третій, Дмитро Коржавін четвертий і Янніс Андрос п’ятий. Нас чекає 6 кіл непередбачуваної боротьби. І це починається…. ) В кінці прямої Дмитро торкається Глєба при спробі обгону, і Глєб вилітає. Загострюється боротьба за перемогу між Сашею та Ростиком. І Ростик виходить в лідери, а слід за ним Сашу проходять і Дмитро і Янніс. На наступному колі лідером стає вже Дмитро. Ростислав другий, Янніс третій і Саша слід за ними. Ростик через коло повертає собі лідерство а Дмитро відкочується в кінець цієї групи. Саша Другий, Янніс третій. П’ятий Едгар Анпілогов, Глєб Протасов проривається вперед і стає шостим. Останнє коло і… в лідери виходить Олександр Бондарєв і вже він першим перетинає фінішну лінію, Ростислав другий, Янніс третій, Дмитро Коржавін за ними, Глєб Протасов відігрує ще одну позицію і фінішує п’ятим, але через отриману пеналізацію буде стартувати у фіналі з дев’ятого місця.

Старт фінального заїзду і пілоти виходять в такій послідовності - Саша, Янніс, Ростік, Діма. Чудовий прорив у Антона Мороза і він виходить на шосте місце. Янніс обходить Сашу і стає лідером гонки. З хвоста пелетону також проривається Глєб Протасов. На початку третього кола Ростік стає другим. Перша четвірка їде дуже щільно і до них вже під’їжджає Глєб. А ми зному маєму зміну лідера і тепер на початку четвертого кола ним стає Ростислав. Але невдовзі Саша повертає собі цю позицію. А Ростіка обходить ще і Янніс. Але через мить Ростік знову перший ! Саша другий, Дима Коржавін третій, Янніс четвертий. Останній відрізок перед фінішем відбувалося щось неймовірне, пілоти вшістьох виборювали право першим перетнути фінішну лінію і до останньої тисячної секунди і сантиметра дистанції не було зрозуміло хто з них займе яке місце.

Фінішний прапор і ми маємо таку послідовність - Саша, Ростік, Діма, Глєб, Янніс, Едгар Анпілогов, Давид Сидоров, Роман Радок, Ярослав Нельга, Антон Мороз, Кирил Ткач.

Результат етапу: Олександр Бондарєв (Кононець-Моторспорт, м.Київ), Ростислав Костина (Borsch Racing, м.Київ), Дмитро Коржавін (ОСА-картрейсінг, м.Кам’янське).

Mini

Перед фінальний заїзд небагато чисельного класу Mini пройшов наступним чином: першим зі старту виходить Тимофій Гонтовий, але під кінець першого кола лідером стає вже Олександр Партишев. Даніїл Кукурузов третій, Андрій Скок четвертий. Але вже на наступному колі Андрій обходить Данііла і стає третім. Пілоти розтягуються по трасі. За два кола до фінішу Андрій під’їзжає впритул до Тимофія і здавалося б вже готується до обгону. Але пілоти вже на фінішній прямій, і Тимофій фінішує другим. Данііл четвертий, а перемагає в півфіналі Олександр.

Після першого кола фінальної гонки пілоти їдуть в такій послідовності – Олександр, Андрій, Данііл та Тимофій. Пілоти їдуть щільною групою і по черзі намагаються зробити обгін. Олександру вдається відірватися від переслідувачів, і боротьба продовжується між рештою пілотів.

Результат етапу: Олександр Партишев (Borsch Racing, м.Київ), Андрій Скок (Borsch Racing, м.Київ),Тимофій Гонтовий (СТК Лтава, м.Полтава).

Master

Зі старту перед фіналу пілоти виходять в такій послідовності – Ярослав Михалюк, Ігор Ткачук, Сергій Кривуля. Сергій Подтергер проривається з хвоста пелетону і під кінець першого кола стає третім. І вже Валерій Мороз обходить Сергія Кривулю, але той одразу повертає собі позицію. А вже на наступному колі Валерій знову виходить вперед і їх боротьбі, але його обходить Дмитро Канєвський і Валерію тепер приходиться обгоняти його, щоб вийти на четверте місце. І він з цим блискуче справляється. А тим часом Сергій Подтергер під’їзжає до Ігоря Ткачука і обходить його, тепер він вже другий. В такій послідовності пілоти і фінішують.

Ярослав виграє старт і фінальної гонки, Сергій Подтергер другий і Валерій Мороз виграє одне місце і виходить третім. Ігор Ткачук четвертий. Далі Сергій Кривуля та Дмитро Канєвський. Ігор веде боротьбу за третє місце і пресенгує Валерія. І через три кола напруженої боротьби йому це вдається і він стає третім. Пілоти розтягуються, і в такій же послідовності фінішують.

Результат етапу: Ярослав Михалюк (Картпром, м.Дніпро), Сергій Подтергер (ДЮСШ «Автомобіліст», м.Київ), Ігор Ткачук (PROMARMATURA, м.Дніпро).

Junior

Підходимо до цього цікавого і насиченого яскравими пілотами класу. Переможець хитів Георгій Красько на старті відстоює своє лідерство. Влада Іванченко вибивають в першій s-ці, але він зумів залишитися четвертим і продовжити гонку. Ріта Щиголева стає другою, Денис Мартинюк третій. Є зіткнення Андрія Одиниці і Слави Путятіна. І Славі, нажаль, доводиться завершити гонку.

Згодом Влад виходить на третю позицію. А Павло Лушкін з шостого місця переміщується спочатку на п’яте, а потім і на четверте. Краще коло у Влада Іванченко 48,011 секунди. І він, невдовзі обходить Жору і стає першим. Перша п’ятірка їде дуже щільно. Шостим їде Кирил Прібитков, далі Тимофій Гаврилець, Андрій Здесенко, Нікіта Фурніка, Одиниця Андрій. А серед лідерів відбуваються зміни і Влад стає спочатку третім, а потім втрачає ще одну позицію. Лідерство повертає собі Жора, Ріта друга, Павло Лушкін третій. На останньому колі Ріта втрачає і стає п’ятою, а Влада обходить Денис Мартинюк і він стає четвертим. А перша трійка на фініші така - Жора, Паша та Денис.

Старт фіналу успішно виграє Жора Красько, Влад виходить другим Ріта третя, далі розвертає Павла Лушкина і відбувається завал. На щастя, пілоти можуть продовжувати гонку. А тим часом Жора і Влад починають відриватися. Далі йде Микита Фурніка, Денис Мартинюк, Тимофій Гаврилець. Через декілька кіл Денис обходить Микиту. Тимофію також вдається відіграти одну позицію. Далі йдуть Андрій Одиниця, і вимушений відігруватися Павло Лушкін. За ними Андрій Здесенко, Слава Путятін, Кирило Прібитков, Ріта Щиголева. Схоже на технічні проблеми з двигуном у Ріти, через що вона втратила так багато позицій. Лідери далеко попереду від основної групи, Влад в декількох метрах від Жори, але нав’язати йому боротьбу за перемогу йому не вдається.

Результат етапу:: Георгій Красько (ДЮСШ «Автомобіліст», м.Київ), Владислав Іванченко (Кононець-Моторспорт, м.Київ), Денис Мартинюк (ДЮСШ «Автомобіліст», м.Київ).

Дякуємо пілотам за красиву, спортивну та захоплюючу боротьбу! Попереду ще 5 етапів, а зараз ми маємо невеличку перерву під час якої командам та пілотам, впевнений, вдасться трохи відпочити та налаштуватися на подальші перемоги.