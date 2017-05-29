Себастьян ФЕТТЕЛЬ: «Я использовал шанс и победил!»

Себастьян Феттель принес Ferrari первую за 16 лет победу в Монако и до 25 очков увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона в личном зачете. После финиша четырехкратный чемпион мира подвел итоги гонки.

Себастьян Феттель: «Просто невероятно! Гонка получилась очень напряженной. Я надеялся лучше сработать на старте, но Кими лучше тронулся с места, так что у меня не было возможности его обогнать – пришлось проявить терпение.

Первый отрезок получился сложным, шины начали скользить – мне было некомфортно. Думаю, Валттери Боттас и остальные стали сокращать отставание, когда мы оказались в трафике. Затем у меня появилась, скажем так, вторая попытка, когда машина поехала быстро, и я мог атаковать изо всех сил. Я знал, что если у меня и есть шанс победить, то это он. Я смог воспользоваться этим «окном», вышел вперед и контролировал гонку.

После рестарта было довольно сложно, поскольку шины остыли. Думаю, из-за этого у всех были проблемы – Даниэль даже задел рельс в первом повороте! Было очень сложно, но через несколько кругов я вновь смог контролировать отрыв от остальных. Отличная работа команды – огромное спасибо. Ferrari провела фантастический уик-энд».

Отвечая на вопрос, планировал ли он еще перед стартом отправиться на пит-стоп позже Кими Райкконена, Себастьян отметил: «Нет. Наш план заключался в том, чтобы оторваться от остальных – нам удалось это сделать. У Валттери был очень хороший темп, а у нас с Кими начались проблемы с задними шинами. Когда открылось «окно» пит-стопов, Валттери заехал в боксы, и Кими последовал за ним. Я же решил остаться на трассе и атаковать. Через два круга я с удивлением понял, что отрываюсь, и после пит-стопа вернулся лидером».