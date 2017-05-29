Эрик БУЛЬЕ: «Удача оказалась не на нашей стороне»

После шести этапов на счету команды из Уокинга по-прежнему ни одного очка.

Стоффель Вандорн (сход): «Досадно, что в этот уик-энд не удалось заработать очки – мы рассчитывали на большее. Я понимал, что в момент рестарта будет непросто: прогреть состав SuperSoft в принципе сложно, мы знали, что вряд ли сумеем сдержать Серхио Переса и Фелипе Массу, перешедших на более мягкий состав за автомобилем безопасности. Сами мы не могли позволить себе еще один пит-стоп – когда едешь в первой десятке, нужно сохранять позицию. Вернуть шинам и тормозам рабочую температуру оказалось непросто, и в первом повороте я, к сожалению, не мог ничего поделать.

Это совсем не тот результат, на который мы рассчитывали, но уик-энд в Монако всё же оставил позитивные моменты. Пусть нам по-прежнему не хватает скорости, мы добились определенного прогресса. Предстоит проделать большую работу, но я сохраняю оптимизм».

Дженсон Баттон (сход): «Досадный день, в который нам не удалось добиться прогресса. Гонка выдалась сложной с первого круга, а позже случился инцидент с Паскалем Верляйном. Его шины были совершенно изношены – я знаю это, поскольку сам ехал на одном комплекте практически с начала дистанции, совершив единственный пит-стоп сразу после старта.

На выходе из предыдущего поворота у меня было больше сцепления с трассой, чем у Верляйна – когда эти шины оказываются на асфальте, покрытом кусочками отработанной резины, уровень сцепления сильно падает. Мне казалось, что я успею занять внутренний радиус, но в следующее мгновение понял, что Паскаль меня не видит – я попытался сбросить скорость, но было уже поздно.

В этих машинах сложно что-либо разглядеть позади, но, стараясь протиснуться по внутреннему радиусу, не думаешь, что соперник может тебя просто не заметить. Я попробовал провести маневр, он был довольно смелым, но, к сожалению, атака не удалась. Страшно видеть другую машину вверх колесами, поскольку не знаешь, ударился ли гонщик головой – хорошо, что с Паскалем всё в порядке. Мы успели поговорить, он немного потрясен, но главное – обошлось без травм.

Гонщик не может просто ехать в конце пелотона без единой попытки провести обгон. Я всё рассчитал более-менее правильно, но маневр не прошел. Мне понравилось управлять новой машиной, но я не собирался её разбивать – со мной такое случается редко. Вчерашний день прошел фантастически, я заберу с собой только положительные воспоминания.

Надеюсь, Фернандо без неприятностей выступит в «500 милях Индианаполиса» – все мы будем за него болеть!»

Эрик Булье, гоночный директор: «В казино Монако ты можешь сорвать джек-пот, а можешь уйти с пустыми руками. Сегодня один из тех дней, когда удача оказалась не на нашей стороне.

Мы понимали, что Дженсон изначально окажется в непростой ситуации, но все наши попытки вывести его на чистую трассу пошли прахом после того, как в Sauber применили такую же тактику. Более того, штраф, назначенный Верляйну за опасный выезд из боксов, никак не изменил ситуацию к лучшему. Произошедшее позже столкновение было гоночным инцидентом – хорошо, что для обоих участников всё закончилось благополучно.

Мы рассчитывали на удачный результат со Стоффелем, который практически всю гонку ехал на грани призовой десятки и на более мягких шинах держал многообещающий темп. После перехода на более жесткий состав он по-прежнему претендовал на очки, но на остывших шинах и с потерявшими рабочую температуру тормозами не вписался в первый поворот на рестарте.

Тем не менее, есть и положительные моменты. Справедливо заметить, что Стоффель в этот уик-энд прибавил как в пилотировании, так и в уверенности, а Дженсон убедительно напомнил, что остается великим чемпионом мира и фантастическим послом Формулы 1. В завершение хочу пожелать удачи Фернандо Алонсо и всем нашим коллегам в Индианаполисе!»

Юсуке Хасэгава, руководитель проекта Honda в Формуле 1: «Гонка закончилась неудачно, мы упустили шанс заработать первые очки в нынешнем сезоне.

Пусть Стоффель стартовал только двенадцатым, мы знали, что в этот уик-энд он достаточно конкурентоспособен. После первого пит-стопа за счет блестящего пилотажа и правильной стратегии Вандорн поднялся на десятое место. Его скорость по-настоящему воодушевляла, потому крайне досадно, что гонка для него закончилась нелепым инцидентом.

У Дженсона тоже были некоторые шансы, но в Монако очень сложно обгонять, а Баттон фактически не имел возможности атаковать в полную силу. Его столкновение было очень досадным, но за весь уик-энд Дженсону не изменил его энтузиазм – нам всем очень нравится работать с ним. Следующий этап пройдет в Монреале, но прежде мы прильнём к экранам, чтобы понаблюдать за выступлением Фернандо Алонсо в Индианаполисе».