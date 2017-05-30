Даниэль РИККАРДО: «Я очень рад вернуться на подиум»

Но в гонке смог отыграться за счёт стратегии – несколько кругов на свободной трассе позволили ему вернуться третьим, позади двух Ferrari.

Даниэль Риккардо (3-й): «Сегодня я гораздо счастливее. Мне не на что жаловаться, я должен поблагодарить команду. Было здорово продемонстрировать свой темп на свободной трассе. Я не думал, что шины могут позволить ехать намного быстрее, просто постарался найти свой ритм и проехал несколько очень хороших кругов.

Я знал, что с темпом всё в порядке, а мой инженер ещё и поощрял меня по радио: «Очень хороший темп. Продолжай атаковать, продолжай атаковать!» Спасибо ему.

После ухода автомобиля безопасности я задел барьер, что стало неожиданностью – я не так уж поздно тормозил, ехал довольно осторожно, но когда повернул руль, машина не повернула, и я задел стену. Я опасался, что повредил антикрыло или что-то ещё, но обошлось. Честно говоря, я очень рад снова оказаться на подиуме. Это стало вишенкой на торте для меня и команды».

Макс Ферстаппен (5-й): «Очень обидно в конце прекрасного уик-энда, когда всё действительно шло хорошо, упустить подиум. Таковы гонки. Я испробовал всё, что только можно, чтобы достать Боттаса. Вы можете сказать, что мы провели пит-стоп слишком рано, что нужно было оставаться на трассе, но об этом всегда легко рассуждать после финиша.

После автомобиля безопасности я ехал на свежей и более мягкой резине, но из-за широких машин и «грязного» воздуха позади них опередить соперника очень сложно – у меня не было ни одного реального шанса на обгон. Я провёл в трафике сегодня 77 кругов, и это не слишком весело – я не мог атаковать и не мог отыграть позиции, но всё же финишировал – это самый позитивный итог сегодняшнего дня».

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Очень сильное выступление Даниэля Риккардо на этом Гран При – вчера он был расстроен, но сегодня всё сложилось удачно. Ключевым моментом для него стали круги на свободной трассе до и после пит-стопа.

Мы пытались опередить Валттери Боттаса за счёт раннего пит-стопа в случае с Максом и были очень близки к этому, но всё же Валттери остался впереди. Это, в свою очередь, позволило Даниэлю оказаться на свободной трассе, на которой он атаковал. Даже после контакта со стеной на рестарте он добился максимума.

Обе машины добрались до финиша, один из гонщиков поднялся на подиум – неплохой результат для трассы в Монако.

В Монако мы сделали очередной шаг вперёд и должны поблагодарить ExxonMobil за новое моторное масло, позволившее нам прибавить – теперь мы с нетерпением ждём гонки в Монреале. Наши поздравления Ferrari с победой на этом Гран При после 16-летнего перерыва».