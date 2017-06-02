В Pirelli провели двухдневные тесты дождевой резины

31 мая и 1 июня в Pirelli провели двухдневные тесты прототипов дождевых и промежуточных шин для сезона 2018 года.

На автодроме Поль Рикар итальянские шинники плодотворно поработали с Red Bull Racing – Макс Ферстаппен проехал 136 кругов, а Даниэль Риккардо – 121 круг. Другой статистики тестов не сообщается.

Следующие тесты Pirelli пройдут 29 и 30 июня на той же трассе – вместе с Red Bull Racing они будут тестировать прототипы сликов.