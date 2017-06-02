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В Pirelli провели двухдневные тесты дождевой резины

31 мая и 1 июня в Pirelli провели двухдневные тесты прототипов дождевых и промежуточных шин

  • 02.06.2017 07:27
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В Pirelli провели двухдневные тесты дождевой резины
31 мая и 1 июня в Pirelli провели двухдневные тесты прототипов дождевых и промежуточных шин для сезона 2018 года.
 
На автодроме Поль Рикар итальянские шинники плодотворно поработали с Red Bull Racing – Макс Ферстаппен проехал 136 кругов, а Даниэль Риккардо – 121 круг. Другой статистики тестов не сообщается.
 
Следующие тесты Pirelli пройдут 29 и 30 июня на той же трассе – вместе с Red Bull Racing они будут тестировать прототипы сликов.
 

Источник — f1news

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