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Гран-при России планируется перенести с весны на осень

Гонку в Сочи хотят проводить осенью

  • 04.06.2017 14:17
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ТАСС
© ТАСС
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак подтвердил информацию о том, что владельцам «Формулы-1» будет направлена просьба о переносе Гран-при России в календаре следующего сезона с весны на осень.
 
- В этом году ни федеральный, ни региональный бюджет не участвовали в финансировании Гран-при России в Сочи, лицензионный взнос был оплачен частными инвесторами и спонсорами. На следующий год мы обратились к организаторам «Формулы-1», чтобы нам восстановили в календаре сезона осенние гонки.
 
Мы, в принципе, уже обо всем договорились, и те же спонсоры и инвесторы будут участвовать в финансировании гонок в следующем году, - заявил Козак.
 
Напомним, в текущем сезоне гонка на «Автодроме Сочи» состоялась 30 апреля. Победу одержал финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас, для которого это был первый подобный успех в карьере.

Источник — Советский спорт

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