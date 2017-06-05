Фернандо АЛОНСО: «Моим приоритетом остается третий титул»

Фернандо Алонсо уверяет, что по-прежнему в состоянии выиграть третий чемпионский титул в Формуле 1, называя это своей приоритетной задачей.

Дебют испанца в Indy 500 прошёл неоднозначно: хотя Алонсо продемонстрировал исключительный профессионализм и скорость, подтвердив репутацию одного из лучших гонщиков мира, его в очередной раз подвёл двигатель Honda, это произошло буквально за 21 круг до финиша, когда он ехал на 7-й позиции. Но до этого на разных стадиях гонки Фернандо лидировал на протяжении 27 кругов, а по итогам квалификации стартовал пятым – за все эти достижения он был признан «Новичком года».

Но теперь его ждёт возвращение за руль McLaren, а это значит, что впереди новые огорчения, поскольку непохоже, чтобы силовые установки Honda прибавляли в надёжности и эффективности. В преддверии Гран При Канады в интервью лондонской газете Mail on Sunday Алонсо заявил, что его миссия в Формуле 1 ещё не выполнена.

«Моим приоритетом, прежде всего, остаётся Формула 1 и завоевание третьего чемпионского титула, – сказал он. – Ещё одной целью было получить опыт и удовольствие от выступления в Indy 500, и эту задачу мне удалось выполнить.

В целом я доволен, за исключением одного обстоятельства: в Формуле 1 нашей команде не хватает конкурентоспособности. Это именно то, что нужно гонщику, а когда результатов нет, это расстраивает».

Однозначно, в словах двукратного чемпиона мира содержится намёк на то, что он намерен искать команду, в которой ему бы предоставили машину, позволяющую бороться за победы, хотя вряд ли в следующем году в Mercedes, Ferrari или Red Bull Racing могут образоваться вакансии.

«Я читаю, что болельщики расстроены, они хотят, чтобы я боролся в первых рядах и выигрывал гонки, – заявил Алонсо. – Когда я отправился в Индианаполис, то оказался в совершенно ином окружении, но чувствовал там очень уважительное отношение. Люди ждали, что на трассе я покажу хороший результат.

Когда в своё время в Формуле 1 я менял команды, я искренне верил, что поступаю правильно. А если вспомнить, что было 17 или 18 лет назад, то тогда я ездил с одной картинговой гонки на другую на микроавтобусе моего отца, это было в Италии. И я вполне мог остаться в родном городе Овьедо, чтобы работать в супермаркете. Но сейчас я приезжаю в Америку, и люди везде меня узнают.

Поэтому я не согласен, когда кто-то говорит, что мне следовало бы поступать как-то по-другому, делать какой-то иной выбор. Я 97 раз поднимался на подиум и выиграл два титула. Я думаю, что мои дела идут нормально».