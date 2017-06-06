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Впервые за 6 лет Кубица сядет за руль машины Ф1

В июне Сергей Сироткин отработает день на тестах в Валенсии за рулём машины предыдущего поколения

  • 06.06.2017 16:29
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Впервые за 6 лет Кубица сядет за руль машины Ф1
Но в тестах в Испании будет участвовать не только он: машину 2012 года Lotus E20 также собирается пилотировать Роберт Кубица, для которого это станет первым подобным опытом за шесть лет, прошедших после травмы, полученной в тяжелейшей аварии на трассе ралли.
 
В предыдущий раз Кубица пилотировал машину Формулы 1 в феврале 2011 года, когда он отработал два дня на тестах на этом же испанском автодроме. За руль одноместных машин с открытыми колёсами польский гонщик вернулся совсем недавно: в апреле он ездил на Dallara команды Trident, выступающей в серии GP3, а в мае попробовал на ходу машину Формулы E.
 
Как подтвердил в социальных сетях польский журналист Миколай Сокол, давний друг Роберта, «Тесты в Валенсии в 2011 году не останутся последним опытом Кубицы за рулём машины Формулы 1. Завтра он будет тестировать Lotus E20 на той же трассе в Валенсии. Надо бороться, надо мечтать!»
 

Источник — f1news

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