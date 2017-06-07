Тото ВОЛЬФФ: «Мы больше не являемся фаворитами»

Валттери Боттас дважды поднимался на подиум, а Льюис Хэмилтон одержал пять побед. В команде рассчитывают отыграться в Канаде после неудачи в Монако...

Тото Вольфф, руководитель Mercedes Motorsport: «Как говорил бейсболист Бейб Рут, прошлые успехи вряд ли помогут победить в сегодняшней игре. И он прав. Каждый сезон мы начинаем отсчет очков с нуля, а прошлые победы вовсе не гарантировали нам успех после смены регламента. Машина была конкурентоспособна с начала сезона, позволив нам выиграть три из шести гонок, но проблем возникло больше, чем прежде.

В воскресенье в Монако я встретил уважаемого мной человека, который спросил меня, как я чувствую себя после поражения. Я ответил, что это очень тяжело, на что он сказал: «Таков автоспорт». Так обстоят дела на данный момент. Мы должны направить все силы на борьбу за каждые победу, поул, подиум и очко. Уже нельзя ожидать, что в протоколе обе машины Mercedes займут две первых строчки.

На базе все очень много работают, чтобы разобраться в нынешних проблемах: определить цели, проанализировать полученную на трассе информацию, найти правильные решения. Одни проблемы можно решить быстро, другие потребуют большего времени. У нас и прежде бывали сложные уик-энды, когда нужно проявить стойкость и вернуться в борьбу после неудачи. Я помню, как непросто нам было в Сингапуре в 2015-м. Мы определили для себя срок, к которому с ними нужно разобраться, прежде чем переключиться на подготовку к следующей гонке в Сузуке. После Гран При Монако мы поступили так же – проанализировали проблемы, а затем занялись подготовкой к этапу в Канаде. Мы знаем, что этот сезон – длительный марафон, а не короткая спринтерская гонка.

Я ожидаю, что уик-энд в Канаде получится интересным. Эта трасса подходит обоим нашим гонщикам. Льюис несколько раз там побеждал, а Валттери отлично выступал в составе Williams. Важно, чтобы гонщики получили машину, которая позволит им добиться успеха. У нас два отличных пилота, мы придерживаемся прежней философии, позволяя им бороться между собой, чтобы команда прогрессировала. Иногда бывает сложно сохранять этот подход, поскольку не всегда побеждает только тот, кто занимает более высокую позицию в личном зачете.

Это тяжело признать, но мы не являемся фаворитами в борьбе за титул в этом сезоне. Сейчас это Ferrari. У них очень хорошая машина, а нам надо суметь навязать им борьбу, чтобы снова доказать, что мы главный претендент на победу. Впереди ещё 14 гонок, шанс есть. Мы с нетерпением ждем Гран При Канады и возможности отыграться – надеюсь, этот уик-энд позволит нам ответить на некоторые непростые вопросы».