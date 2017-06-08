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Зак БРАУН: «Мы подошли к пределу»

Исполнительный директор McLaren признал, что партнёрство с Honda не даёт желаемых результатов

  • 08.06.2017 17:51
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Зак БРАУН: «Мы подошли к пределу»
Зак Браун, исполнительный директор McLaren, в интервью агентству Reuters признал, что партнёрство с Honda не даёт желаемых результатов, и приближается момент, когда команде придётся принимать какое-то решение.
 
Японские моторостроители планировали модернизировать силовую установку к Гран При Канады, однако обещанные технические обновления не готовы, и пока неясно, когда они будут внедрены. Начиная партнёрство с Honda, в McLaren рассчитывали, что через несколько лет смогут бороться за победы, но теперь появились серьёзные сомнения в оправданности таких ожиданий.
 
«Honda прилагает очень серьёзные усилия, но складывается впечатление, что они сбились с курса, – сказал Браун. – Нам лишь недавно сообщили, что обещанных обновлений в Монреале мы не получим, и чёткие сроки названы не были, а это вызывает озабоченность, поскольку ситуация очень болезненная, и мы не можем вечно быть в отстающих.
 
И мы, и наши гонщики очень ждали этих обновлений, поэтому сейчас все разочарованы. Дело не в том, что в Honda прилагают недостаточно усилий, но им не удаётся добиться нужного результата.
 
Исполнительный комитет нашей компании уже отдал приказ, ведь ещё одного сезона, подобного этому, мы себе позволить не можем. Я не хочу рассуждать о том, какие у нас есть варианты. Мы по-прежнему предпочитаем выиграть чемпионат вместе с Honda, но если это недостижимо, то в какой-то момент придётся принять решение. И мы всерьёз обеспокоены.
 
Мы не получаем обновлений, а когда получаем, то они работают не столь эффективно, как нам было обещано, и терпеть это можно лишь до какого-то момента, но сейчас мы подошли к этому пределу».
 
По словам Брауна, серьёзные решения будут приняты в ближайшие три месяца, поскольку команда должна приступать к разработке новой машины, и чтобы у Фернандо Алонсо появился мотив остаться в McLaren: «На это решение влияет множество факторов, но приближается период, когда мы окажемся на перепутье, и надо будет определяться, какое направление избрать.
 
Решение начать партнёрство с Honda было правильным, однако пока результатов нет. Год в Формуле 1 – это целая вечность. Три года – как десять лет. Но это не может продолжаться бесконечно».
 
Эксперты оценивают вклад японского концерна в бюджет McLaren на уровне $100 млн. в год, и есть сомнения, что в Уокинге могут себе позволить потерять эти деньги, однако Браун считает, что в реальности за последние три года команда понесла серьёзные финансовые потери: «Если подсчитать, какие потери мы понесли из-за неполученных призовых выплат, из-за непродлённых спонсорских контрактов, это существенно снижает коммерческие выгоды от сотрудничества с Honda».
 
Представители Honda пока слова Зака Брауна не комментируют.
 

Источник — f1news

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