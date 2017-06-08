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Макс ФЕРСТАППЕН: «Я недоволен произошедшим в Монако»

После финиша в Монако Макс Ферстаппен был недоволен действиями команды

  • 08.06.2017 23:42
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Макс ФЕРСТАППЕН: «Я недоволен произошедшим в Монако»
Из-за более раннего пит-стопа он пропустил напарника по команде Даниэля Риккардо. В Монреале гонщик Red Bull Racing заявил, что старается больше не думать об этом...
 
Макс Ферстаппен: «Честно говоря, я был недоволен произошедшим. Сейчас ничего не изменить, поэтому после гонки я старался об этом не думать – проводил время с семьей и друзьями, а теперь приехал в Канаду, где постараюсь лучше сделать свою работу.
 
Во время гонки мне было очень сложно понять ситуацию, поскольку я не знал, что происходило у меня за спиной, и не знал, кто уже сменил резину – я просто следовал инструкциям команды. Я сказал сам себе, что больше не хочу думать об этом – всё в прошлом. И я больше не хочу обсуждать эту тему».
 
Говоря о шансах Red Bull Racing на этапе в Канаде, Макс отметил: «Это не лучшая для нас трасса – в Монако подходила нам больше, но команда привезла несколько интересных новинок, надеюсь, они позволят нам прибавить и сделать машину быстрее.
 
Нам по-прежнему не хватает скорости на прямых, но это происходит на протяжении всего сезона. Мы не можем этого изменить и просто стремимся быть на как можно более высоких позициях и надеться, что впереди что-то произойдет».
 

Источник — f1news

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