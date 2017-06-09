|
Пілот
|
Команда
|
Soft
|
SuperSoft
|
UltraSoft
|
44
|
Л. Хемілтон
|
Мерседес
|
1
|
4
|
8
|
77
|
В. Боттас
|
Мерседес
|
2
|
3
|
8
|
3
|
Д. Ріккардо
|
Ред Булл
|
1
|
5
|
7
|
33
|
М. Ферстаппен
|
Ред Булл
|
1
|
5
|
7
|
5
|
С. Феттель
|
Феррарі
|
1
|
3
|
9
|
7
|
К. Райкконен
|
Феррарі
|
1
|
3
|
9
|
11
|
С. Перес
|
Форс Індія
|
2
|
3
|
8
|
31
|
Е. Окон
|
Форс Індія
|
2
|
3
|
8
|
18
|
Л. Стролл
|
Вільямс
|
1
|
5
|
7
|
19
|
Ф. Масса
|
Вільямс
|
2
|
4
|
7
|
2
|
C. Вандорн
|
Макларен
|
2
|
1
|
10
|
14
|
Ф. Алонсо
|
Макларен
|
1
|
2
|
10
|
26
|
Д. Квят
|
Торо Россо
|
2
|
3
|
8
|
55
|
К. Сайнс
|
Торо Россо
|
2
|
3
|
8
|
8
|
Р. Грожан
|
Хаас
|
1
|
5
|
7
|
20
|
К. Магнуссен
|
Хаас
|
2
|
4
|
7
|
27
|
Н. Хюлькенберг
|
Рено
|
2
|
4
|
7
|
30
|
Д. Палмер
|
Рено
|
2
|
4
|
7
|
9
|
М. Ерікссон
|
Заубер
|
2
|
4
|
7
|
94
|
П. Верляйн
|
Заубер
|
3
|
3
|
7
В Піреллі ще не знають напевне про оптимальний варіант шинної тактики, тож у своєму традиційному коментарі перед початком уїк-енду Маріо Ізола сказав: «Монреальська траса має чимало унікальних особливостей, проте завдяки гладкому асфальту вона має чимало спільного з кільцем у Сочі. Минулого року переможець гонки зробив один піт-стоп, а гонщик, що фінішував другим, зупинявся двічі, використавши всі три доступних типи ґуми, що демонструє велике різноманіття стратегій, які можна використати на цій трасі. Знайти правильні налаштування, враховуючи правильний аеродинамічний та механічний баланси, в Монреалі завжди непросто, а це один з ключових факторів для того, щоб змусити шини працювати ефективно. Також, враховуючи перемінну погоду і часті виїзди машини безпеки, важливо бути гнучким при обранні гоночної тактики».
Боротьба ж фаворитів обіцяє знову бути вкрай напруженою: по-перше, Хемілтон старатиметься з усіх сил почати відігравати своє відставання від Феттеля, по-друге, обоє пілотів «срібних стріл» досить вдало виступають в Монреалі та й проблем, які спіткали команду в Монако, тут бути не повинно. В свою чергу на користь Феррарі говорить той факт, що команда добре виглядає на всіх типах трас, і не менш важливим є й те, що в Канаді знову будуть м’які комплекти шин, з якими «червоні» проблем цього сезону не мають.
Гран-прі Канади, Монреаль, автодром імені Жиля Вільньова 9-11 червня, п’ятниця – неділя
|
Довжина кола
|
Кіл в гонці
|
Дистанція
|
Найшвидше коло в сучасній конфігурації:
|
4,361 км
|
70
|
305,270 км
|
кваліфікація: 1’12.275 (2004, Ральф Шумахер)
гонка: 1’13.622 (2004, Рубенс Баррікелло)
Розклад сесій за київським часом:
Перша практика 17:00 – п’ятниця 9 червня
Друга практика 21:00 – п’ятниця 9 червня
Третя практика 17:00 – субота 10 червня
Кваліфікація 20:00 – субота 10 червня
Гонка 21:00 – неділя 11 червня
Источник — Sport.ua
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