Прихід літа в Формулі 1 вже багато років означає виїзд до Монреалю і майже завжди неповторне видовище на трасі з напруженою боротьбою та чималою кількістю обгонів. Під час канадського етапу завжди точиться цікава й напружена бортьба, а переможцем гонки нерідко стає хтось украй несподіваний. Достатньо буде пригадати як дебютні перемоги Роберта Кубіци та Даніеля Ріккардо, так і чотиригодинний марафон шестирічної давнини тріумфатором якого став Дженсон Баттон, вийшовши в лідери гонки на останньому її колі:





Траса в Монреалі відома насамперед тим, що найбільше випробовує гальма – іншої такої в календарі немає. Проблема гальм у тому, що тут багато коротких прямих через що ефективного охолодження немає. Крім цього тут важливо мати потужну силову установку, що працюватиме максимально ефективно на прямих. При цьому вперше в сезоні команди приїжджають на автодром, який не вимагає від машин чогось надзвичайного в плані аеродинаміки, бо тут потрібна досить незначна притискна сила. В свою чергу це інколи призводить до несподіванок, бо не всі команди виявляються готовими до максимально ефективної роботи в нових умовах і пошук оптимального налаштування може затягнутися.





Поул в Канаді особливого значення не має, бо тут легко атакувати й обганяти. Проте тут нелегко працювати командним стратегам, адже за останні півтора десятка років машина безпеки з’являється досить часто, через що треба бути напоготові приймати рішення про можливу зупинку в боксах. Ще одним фактором, який може мати вагоме значення, є витрата пального – вона тут досить висока, тож більшість пілотів змушені вибірково атакувати і так само часом знижувати темп. Іншими словами – тут практично немає ані часу, ані місця для перепочинку.

Характеристики гладенького канадського асфальту вимагають від шинників привозити найбільш м’які комплекти сліків, тож Піреллі як і два тижні тому привезла до Монреаля шини Soft, SuperSoft та UltraSoft. Проте, якщо в Монако команди звели до мінімуму замовлення більш жорсткої ґуми, то в Канаді шини SuperSoft виявилися також затребуваними. Виняток становить Макларен, пілоти якої на двох замовили три комплекти цієї ґуми:



Пілот Команда Soft SuperSoft UltraSoft 44 Л. Хемілтон Мерседес 1 4 8 77 В. Боттас Мерседес 2 3 8 3 Д. Ріккардо Ред Булл 1 5 7 33 М. Ферстаппен Ред Булл 1 5 7 5 С. Феттель Феррарі 1 3 9 7 К. Райкконен Феррарі 1 3 9 11 С. Перес Форс Індія 2 3 8 31 Е. Окон Форс Індія 2 3 8 18 Л. Стролл Вільямс 1 5 7 19 Ф. Масса Вільямс 2 4 7 2 C. Вандорн Макларен 2 1 10 14 Ф. Алонсо Макларен 1 2 10 26 Д. Квят Торо Россо 2 3 8 55 К. Сайнс Торо Россо 2 3 8 8 Р. Грожан Хаас 1 5 7 20 К. Магнуссен Хаас 2 4 7 27 Н. Хюлькенберг Рено 2 4 7 30 Д. Палмер Рено 2 4 7 9 М. Ерікссон Заубер 2 4 7 94 П. Верляйн Заубер 3 3 7



В Піреллі ще не знають напевне про оптимальний варіант шинної тактики, тож у своєму традиційному коментарі перед початком уїк-енду Маріо Ізола сказав: «Монреальська траса має чимало унікальних особливостей, проте завдяки гладкому асфальту вона має чимало спільного з кільцем у Сочі. Минулого року переможець гонки зробив один піт-стоп, а гонщик, що фінішував другим, зупинявся двічі, використавши всі три доступних типи ґуми, що демонструє велике різноманіття стратегій, які можна використати на цій трасі. Знайти правильні налаштування, враховуючи правильний аеродинамічний та механічний баланси, в Монреалі завжди непросто, а це один з ключових факторів для того, щоб змусити шини працювати ефективно. Також, враховуючи перемінну погоду і часті виїзди машини безпеки, важливо бути гнучким при обранні гоночної тактики».



В Піреллі ще не знають напевне про оптимальний варіант шинної тактики, тож у своєму традиційному коментарі перед початком уїк-енду Маріо Ізола сказав: «Монреальська траса має чимало унікальних особливостей, проте завдяки гладкому асфальту вона має чимало спільного з кільцем у Сочі. Минулого року переможець гонки зробив один піт-стоп, а гонщик, що фінішував другим, зупинявся двічі, використавши всі три доступних типи ґуми, що демонструє велике різноманіття стратегій, які можна використати на цій трасі. Знайти правильні налаштування, враховуючи правильний аеродинамічний та механічний баланси, в Монреалі завжди непросто, а це один з ключових факторів для того, щоб змусити шини працювати ефективно. Також, враховуючи перемінну погоду і часті виїзди машини безпеки, важливо бути гнучким при обранні гоночної тактики».

Погода в Монреалі – тема для окремої розмови, через що Гран Прі схожий на британський, бельгійський і бразильський етапи. Тут все міняється швидко і часто дуже непрогнозовано, від чого командам додається головний біль. От і цього разу синоптики обіцяють різноманіття: у п’ятницю дощ змінюватиме сонце і навпаки, в суботу очікується хмарна погода, а в неділю вранці – знову опади і хмарність удень. Температура повітря дещо впаде з +25С у п’ятницю до +22С в наступні два дні. Якщо ці прогнози збудуться нас чекатиме досить цікавий Гран Прі, адже щодня умови на трасі будуть іншими, тож щасливий квиток може витягнути і той, від кого цього чекають не у першу чергу.





Супер-упевнений дубль Феррарі в Монако на тлі проблем Мерседес змусів букмекерів переглянути свої котирування на фаворитів уїк-енду – Льюіс уже не беззастережний лідер. На перемогу в кваліфікації лінія виглядає так: Хемілтон – 2,00; Феттель – 3,00; Боттас – 4,50; Райкконен – 11,00; Ріккардо і Ферстаппен – по 34,00. А от на тріумф в гонці цифри відрізняються: Феттель – 2,20; Хемілтон – 2,37; Боттас – 7,50; Райкконен – 11,00; Ферстаппен – 26,00 і Ріккардо – 29,00. При цьому саме Льюіса можна сміливо вважати сучасним королем канадської траси, де він перемагав уже п'ять разів. Щоправда тріумфальний досвід Монреаля мають також Алонсо, Райкконен, Феттель і Ріккардо – всі вони тут піднімалися на верхівку подіума по разу.

Попри відверто блідий дебют Ленса Стролла в чемпіонаті промоутер Гран Прі Франсуа Дюмонт’є визнає, що квитки продаються на 10-15% краще, ніж минулого року, назвавши це «ефектом Стролла». І дійсно, до уродженця Монреаля на Батьківщині прикута чимала увага, тим паче, що востаннє канадський пілот брав участь у домашньому Гран Прі аж одинадцять років тому – тоді у 2006-му Жак Вільньов фінішу не дістався через аварію. Тепер, не в останню чергу завдяки мотору Мерседес, у юного Ленса є непогані шанси уперше фінішувати в топ-10. Залишається використати їх на максимум.









Боротьба ж фаворитів обіцяє знову бути вкрай напруженою: по-перше, Хемілтон старатиметься з усіх сил почати відігравати своє відставання від Феттеля, по-друге, обоє пілотів «срібних стріл» досить вдало виступають в Монреалі та й проблем, які спіткали команду в Монако, тут бути не повинно. В свою чергу на користь Феррарі говорить той факт, що команда добре виглядає на всіх типах трас, і не менш важливим є й те, що в Канаді знову будуть м’які комплекти шин, з якими «червоні» проблем цього сезону не мають. Характеристики канадської траси недвозначно говорять про те, що за перемогу боротимуться гонщики Феррарі та Мерседес, а Ред Булл зі своїми моторами від Рено знову відкотиться назад. Аналогічною буде ситуація і в другій частині пелотону: після проваленого етапу в Монако варто чекати на повернення Форс Індії та Вільямс і конкуренції з боку Хаас (якщо звісно у команди не виникнуть проблеми з гальмами). Шанси ж Торо Россо і Рено заробити очки виглядають не надто оптимістично, хоча не варто сумніватися в тому, що як мінімум Сайнс докладе максимум зусиль задля фінішу в першій десятці.Боротьба ж фаворитів обіцяє знову бути вкрай напруженою: по-перше, Хемілтон старатиметься з усіх сил почати відігравати своє відставання від Феттеля, по-друге, обоє пілотів «срібних стріл» досить вдало виступають в Монреалі та й проблем, які спіткали команду в Монако, тут бути не повинно. В свою чергу на користь Феррарі говорить той факт, що команда добре виглядає на всіх типах трас, і не менш важливим є й те, що в Канаді знову будуть м’які комплекти шин, з якими «червоні» проблем цього сезону не мають.

Отже недільний вечір обіцяє чимало цікавого, залишається лише дочекатися.





В'ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ