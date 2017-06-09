Розклад 2-го етапу чемпіонату України з кільцевих мотоперегонів

Розклад проведення чемпіонату України з кільцевих мотоперегонів
10-11 червня м. Київ, СК Автодром «Чайка»
СУБОТА
9:00 – 13:00 – Реєстрація учасників, видача транспондерів, технічна комісія
10:00 – 10:20 – вільне тренування UASBK – Junior, Supersport-300, Lady, Master
10:25 – 10:45 – вільне тренування UASBK – Superstock 600 + 1000
10:50 – 11:10 – вільне тренування UASBK – Amateur 600 + 1000
11:15 – 11: 35 – вільне тренування UASBK – Supersport 600 + Superbike
11:40 – 12:00 – офіційне тренування UASBK – Junior, Supersport-300, Lady, Master
12:05 – 12:25 – офіційне тренування UASBK – Superstock 600 + 1000
12:30 – 12:50 – офіційне тренування UASBK – Amateur 600 + 1000
12:55 – 13:15 – офіційне тренування UASBK – Supersport 600 + Superbike
13:20 – 14:20 – перерва для маршалів безпеки
13:30 – Брифінг для пілотів
14:20 – 14:40 – кваліфікація UASBK – Junior, Supersport-300, Lady, Master
14:45 – 15:05 – кваліфікація UASBK – Superstock 600 + 1000
15:10 – 15:30 – кваліфікація UASBK – Amateur 600 + 1000
15:35 – 15:55 – кваліфікація UASBK – Supersport 600 + Superbike
16:00 – Тренування параду пілотів – пілоти виїжджають за наступним порядком:
1) Supersport 600 + Superbike
2) Junior, Supersport-300, Lady, Master
3) Superstock 600 + 1000
4) Amateur 600 + 1000
16:30 – Брифінг для суддів
НЕДІЛЯ
10:00 – 10:20 – офіційне тренування UASBK – Junior, SSP -300, Lady, Master
10:25 – 10:45 – офіційне тренування UASBK – Superstock 600 + 1000
10:50 – 11:10 – офіційне тренування UASBK – Amateur 600 + 1000
11:15 – 11: 35 – офіційне тренування UASBK – Supersport 600 + Superbike
12:00 – Офіційне відкриття змагань
12:15 – Початок стартової процедури UASBK – Junior, SSP-300, Lady, Master
12:25 – Старт заїзду (дистанція 12 кіл)
13:00 – Початок стартової процедури UASBK – Superstock 600 + 1000
13:10 – Старт заїзду (дистанція 15 кіл)
13:30 – Презентация Yamaha
14:00 – Початок стартової процедури UASBK – Amateur 600 + 1000
14:10 – Старт заїзду (дистанція 12 кіл)
14:40 – Початок стартової процедури UASBK – Supersport 600 + Superbike
14:50 – Старт заїзду (дистанція 20 кіл)
15:20 – Парад пілотів
15:30 – Стант райдинг шоу + танцювальна програма
15:30 – 16:00 – Інтерв’ю переможців
16:00 – Нагородження Чемпіонів UASBK
Источник — UASBK
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