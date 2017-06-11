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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При Канады

Пилот «Мерседеса» установил новый рекорд трассы

  • 11.06.2017 09:22
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f1news.ru. Льюис Хэмилтон
© f1news.ru. Льюис Хэмилтон
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады, установив новый рекорд трассы, второе место занял лидер чемпионата — Себастьян Феттель. Тройку лидеров замкнул Валттери Боттас.
 
Гран-при Канады. Квалификация.
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:11,459 
2. Себастьян Феттель («Феррари») 1:11,789
3. Валттери Боттас («Мерседес») 1:12,177
4. Кими Райкконен («Феррари») 1:12,252
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:12,403
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») 1:12,557
7. Фелипе Масса («Уильямс») 1:12,858
8. Серхио Перес («Форс Индия») 1:13,018
9. Эстебан Окон («Форс Индия») 1:13,135
10. Нико Хюлькенберг («Рено») 1:13,271
11. Даниил Квят («Торо Россо») 1:13,690 
12. Фернандо Алонсо («Макларен») 1:13,693 
13. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») 1:13,756 
14. Ромен Грожан («Хаас») 1:13,839 
15. Джолион Палмер («Рено») 1:14,293 
16. Стоффель Вандорн («Макларен») 1:14,182 
17. Лэнс Стролл («Уильямс) 1:14,209 
18. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:14,318 
19. Маркус Эрикссон («Заубер») 1:14,495 
20. Паскаль Верляйн («Заубер») 1:14,810
 

Источник — Sport.ua

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