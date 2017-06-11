Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады, установив новый рекорд трассы, второе место занял лидер чемпионата — Себастьян Феттель. Тройку лидеров замкнул Валттери Боттас.
Гран-при Канады. Квалификация.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:11,459
2. Себастьян Феттель («Феррари») 1:11,789
3. Валттери Боттас («Мерседес») 1:12,177
4. Кими Райкконен («Феррари») 1:12,252
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:12,403
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») 1:12,557
7. Фелипе Масса («Уильямс») 1:12,858
8. Серхио Перес («Форс Индия») 1:13,018
9. Эстебан Окон («Форс Индия») 1:13,135
10. Нико Хюлькенберг («Рено») 1:13,271
11. Даниил Квят («Торо Россо») 1:13,690
12. Фернандо Алонсо («Макларен») 1:13,693
13. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») 1:13,756
14. Ромен Грожан («Хаас») 1:13,839
15. Джолион Палмер («Рено») 1:14,293
16. Стоффель Вандорн («Макларен») 1:14,182
17. Лэнс Стролл («Уильямс) 1:14,209
18. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:14,318
19. Маркус Эрикссон («Заубер») 1:14,495
20. Паскаль Верляйн («Заубер») 1:14,810
Источник — Sport.ua
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