Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Хэмилтон сравнялся по количеству поулов с Айртоном Сенной

Британский гонщик повторил рекорд легендарного бразильца

  • 11.06.2017 10:23
  • 197 просмотров
  • 0 комментария
Метки
f1news.ru. Льюис Хэмилтон
© f1news.ru. Льюис Хэмилтон

Выиграв квалификацию в Канаде, Льюис Хэмилтон сравнялся по числу поулов с Айртоном Сенной, после чего его ждал сюрприз: семья Сенны преподнесла ему шлем великого бразильца – сначала копию, а оригинал он получит позже.

Но сначала, комментируя свой результат, Льюис этого ещё не знал: «Я очень рад и хотел бы поблагодарить канадскую публику – именно она создаёт неповторимую атмосферу этого Гран При. Просто невероятно, что в Монреале удача всегда на моей стороне.

Ferrari были очень быстры – они вообще быстры в этом году, но я атаковал на пределе, чувствуя поддержку болельщиков, мне хотелось порадовать их хорошим кругом – к счастью, мне это удалось! Мой второй круг действительно был отличным, я с трудом верил, что всё так здорово складывалось. Уже первый сектор оказался прекрасным, после чего мне удавалось немного прибавлять на каждом следующем.

Готовясь к этому уик-энду, команда отлично поработала, сделав выводы из ошибок, допущенных нами на предыдущей гонке».

Под конец блиц-интервью победителю квалификации передали шлем Сенны 1987 года. Льюис был очень взволнован: «У меня просто нет слов, ведь Айртон был моим кумиром, он вдохновил меня стать тем, кем я стал. Сравняться с ним по числу поулов и получить этот шлем – великая честь! Спасибо семье Сенны и всем, кто собрался сегодня на трибунах!» 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.