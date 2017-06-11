Хэмилтон сравнялся по количеству поулов с Айртоном Сенной

Выиграв квалификацию в Канаде, Льюис Хэмилтон сравнялся по числу поулов с Айртоном Сенной, после чего его ждал сюрприз: семья Сенны преподнесла ему шлем великого бразильца – сначала копию, а оригинал он получит позже.

Но сначала, комментируя свой результат, Льюис этого ещё не знал: «Я очень рад и хотел бы поблагодарить канадскую публику – именно она создаёт неповторимую атмосферу этого Гран При. Просто невероятно, что в Монреале удача всегда на моей стороне.

Ferrari были очень быстры – они вообще быстры в этом году, но я атаковал на пределе, чувствуя поддержку болельщиков, мне хотелось порадовать их хорошим кругом – к счастью, мне это удалось! Мой второй круг действительно был отличным, я с трудом верил, что всё так здорово складывалось. Уже первый сектор оказался прекрасным, после чего мне удавалось немного прибавлять на каждом следующем.

Готовясь к этому уик-энду, команда отлично поработала, сделав выводы из ошибок, допущенных нами на предыдущей гонке».

Под конец блиц-интервью победителю квалификации передали шлем Сенны 1987 года. Льюис был очень взволнован: «У меня просто нет слов, ведь Айртон был моим кумиром, он вдохновил меня стать тем, кем я стал. Сравняться с ним по числу поулов и получить этот шлем – великая честь! Спасибо семье Сенны и всем, кто собрался сегодня на трибунах!»