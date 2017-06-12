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Льюис ХЭМИЛТОН: «Я на седьмом небе!»

Льюис Хэмилтон одержал шестую в карьере победу на монреальской трассе

  • 12.06.2017 10:42
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f1news.ru. Льюис Хэмилтон
© f1news.ru. Льюис Хэмилтон
И на этот раз из-за проблем, с которыми столкнулись Ferrari, у него фактически не было соперников.
 
Льюис Хэмилтон: «Хочу начать со слов благодарности канадской публике! С каждым годом зрителей на трибунах становится всё больше, и мы получаем от них всё больше энергии. Не думаю, что где-то на других трассах мы чувствуем такую поддержку!
 
Для меня Монреаль – совершенно особое место, ведь именно здесь десять лет назад я завоевал свою первую поул-позицию и одержал первую победу. Я знаю, что должен поблагодарить нашу команду и всех, кто трудится на базе Mercedes AMG, эти люди сделали возможным сегодняшний успех. Они много работали над тем, чтобы решить проблемы, с которыми мы столкнулись в предыдущей гонке, и это позволило одолеть Ferrari. Так что сейчас я просто на седьмом небе!»
 

Источник — f1news

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