Льюис ХЭМИЛТОН: «Я на седьмом небе!»

И на этот раз из-за проблем, с которыми столкнулись Ferrari, у него фактически не было соперников.

Льюис Хэмилтон: «Хочу начать со слов благодарности канадской публике! С каждым годом зрителей на трибунах становится всё больше, и мы получаем от них всё больше энергии. Не думаю, что где-то на других трассах мы чувствуем такую поддержку!

Для меня Монреаль – совершенно особое место, ведь именно здесь десять лет назад я завоевал свою первую поул-позицию и одержал первую победу. Я знаю, что должен поблагодарить нашу команду и всех, кто трудится на базе Mercedes AMG, эти люди сделали возможным сегодняшний успех. Они много работали над тем, чтобы решить проблемы, с которыми мы столкнулись в предыдущей гонке, и это позволило одолеть Ferrari. Так что сейчас я просто на седьмом небе!»