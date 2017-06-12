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Фернандо АЛОНСО: «Мне обидно за наших парней»

За два круга до финиша Фернандо Алонсо сошёл с дистанции из-за проблем с мотором

  • 12.06.2017 14:55
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Фернандо Алонсо уверенно провёл гонку в Канаде и долгое время ехал в первой десятке, но за два круга до финиша сошёл с дистанции из-за проблем с мотором. Несмотря на очередную неудачу, он старается найти что-то позитивное даже в таком уик-энде.
 
- Фернандо, в этот раз вы были очень близки к тому, чтобы заработать очки…
- Да, за два круга до финиша я ехал в десятке, но всё закончилось очередным отказом двигателя. В конце концов, мы ничего не можем изменить – постараемся заработать очки в следующий раз.
 
- Вы расстроены итогами гонки?
- Конечно! Дело не только в том, что мы упустили очки и проиграли очередную гонку – в Баку я буду стартовать последним. В Монако Дженсон менял силовую установку и стартовал последним. В Канаде мы использовали тот же мотор, а в Баку мне опять поставят новый, значит, придётся стартовать последним. Конечно, это неприятная ситуация для команды, но мы, гонщики, стараемся быть конкурентоспособными на всех трассах.
 
- Есть ли какие-либо положительные моменты?
- Мне кажется, машина ведет себя неплохо, она эффективна в поворотах. Но к середине длинной прямой нас все обгоняют. Это расстраивает.
 
- После схода вы поднялись на трибуну к болельщикам – это хороший жест…
- Я хотел подарить болельщикам перчатки, но трибуна была слишком далеко, поэтому я подумал, что не докину. Тогда я решил подойти поближе, но когда это сделал, то понял, что уже не смогу вернуться. Это было весело! Но в Канаде публика нас всегда так здорово поддерживает, и решил, что надо её как-то отблагодарить.
 
- Вас вдохновил на это опыт выступления в Indy 500?
- Возможно.
 
- Вас вряд ли устроила бы десятая позиция, но вы всё равно расстроены, что упустили шанс?
- Да, мне обидно за наших парней. Но моя жизнь действительно не изменится, если я финиширую десятым. Я провел 16 лет в Формуле 1, и для меня это единственное очко не играет особой роли. Но для команды это очень важно. Люди много работали, круглые сутки готовили машину, разрабатывали тактику, заботились о каждой мелочи, так что хочется добиться результата ради них, даже если это будет одно очко.
 

Источник — f1news

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