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Тото ВОЛЬФФ: «В Формуле 1 нужен научный подход»

В Монреале Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас принесли Mercedes первый победный дубль в сезоне

  • 13.06.2017 23:17
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Тото ВОЛЬФФ: «В Формуле 1 нужен научный подход»
После финиша руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф подвел итоги канадского уик-энда.
 
Вопрос: Тото, всего через две недели после неудачи в Монако команда завоевала победный дубль. Как это стало возможным?
Тото Вольфф: После гонки в Монако мы довольно быстро поняли, почему воскресенье получилось таким, каким получилось. Однако нам нужно было понять, что произошло в пятницу и субботу, а это было сложнее. Именно поэтому инженеры собрались вместе, чтобы спокойно оценить произошедшее. После Монако все на базе работали без выходных, симулятор не выключался 24 часа в сутки на протяжении десяти дней подряд.
 
В Формуле 1 нет золотого ключика, способного решить все проблемы – все дело в анализе телеметрии и правильных выводах. Нужно было проверить аэродинамику, механический баланс, настройки, шины, то, как гонщики пилотируют машину. Мы проверили все!
 
Вопрос: Кажется, вы добились фундаментального прогресса…
Тото Вольфф: У меня нет такого ощущения. Гонка в Монако получилась неудачной, но мы не впали в депрессию. В Монреале все выглядело неплохо, но сейчас я не могу сказать, что мы решили все проблемы. Мы лучше понимаем ситуацию, собрали ещё больше полезной информации, но теперь нужно двигаться в Баку.
 
Вопрос: Когда вы сказали, что после Монако инженеры собрались вместе, вы имели в виду обычный брифинг по итогам уик-энда, или это было что-то вроде экстренного совещания?
Тото Вольфф: Мы собрали вместе всех специалистов из отделов, которые я только что упомянул.
 
Вопрос: Сколько людей было вовлечено в этот процесс?
Тото Вольфф: В руководстве этой группы было от шести до восьми человек. Учитывая, сколько участвовало отделов, и как сложно прийти к общим выводам, это довольно большая компания.
 
Вопрос: По ходу всего уик-энда Льюис выглядел очень уверенным в себе…
Тото Вольфф: Ему нравится эта трасса, и в финале квалификации он проехал отличный круг – это было потрясающе! Результат гонки стал логичным продолжением.
 
Вопрос: В чем отличие от Монако?
Тото Вольфф: В уровне сцепления с трассой! (смеётся) Уровень сцепления на машине Льюиса увеличивался на протяжении всей квалификации, тогда как у Валттери Боттаса – снижался, но по очевидным для нас причинам. Тем не менее, еще остаются вопросы, на которые мы должны найти ответы.
 
Вопрос: В Ferrari довольно быстро выбыли из борьбы. У вас есть понимание, почему это произошло?
Тото Вольфф: С одной стороны, у нас очень хорошая машина, с другой – Себастьяну Феттелю не повезло, когда его задел Макс Ферстаппен. Думаю, ему не хватало сцепления с трассой и возникли проблемы с температурой – это то, что я слышал. Когда ко всему этому добавляется трафик, неприятности только множатся.
 
Вопрос: Mercedes вернула лидерство в Кубке конструкторов. Это приятно?
Тото Вольфф: Прошла только седьмая гонка, так что восемь очков преимущества ничего не значат. Давайте сохранять спокойствие и скромность – через две недели в Баку мы вернемся к привычному скептицизму!
 
Вопрос: На ваш взгляд, как будут развиваться события в Баку?
Тото Вольфф: В прошлом году гонка была сложной для нас, хотя Нико Росберг одержал победу. Лучший подход – сохранять спокойствие и продолжать зарабатывать очки.
 
Вопрос: Собранная в Монако информация поможет команде в Баку?
Тото Вольфф: Чем больше информации вы собираете, тем лучше понимаете ситуацию. В Формуле 1 нельзя полагаться на случайность, здесь нужен научный подход. Каждый пройденный километр делает нас сильнее. Надеюсь, в итоге мы окажемся достаточно хороши, чтобы выиграть титул.
 
Вопрос: В Канаде много говорили о моторах на следующий сезон, в расположении Mercedes были замечены руководители других команд…
Тото Вольфф: Разве не здорово, что все хотят получить двигатель Mercedes? Извините, но это все, что я могу сказать.
 

Источник — f1news

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