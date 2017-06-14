Фернандо АЛОНСО: «Я открыт для любых вариантов»

В дни Гран При Канады испанец следил за этапом в Техасе и заявил, что уже соскучился по гонкам на овале.

- Фернандо, что вы думаете о гонке на овале в Техасе после Инди-500? Вы представляете себе, чтобы столь плотная борьба шла круг за кругом?

- Да, это удивительно! У меня есть несколько видео с прошлогодней гонки – я смотрел их несколько дней назад. Очень зрелищная борьба. Я смотрел этап в Техасе в интернете – там был драматичный момент на пит-лейн, когда произошла серьезная авария с участием Такумы Сато и Элио Кастроневеша. Гонка получилась очень интересной.

- Какие отношения сложились у вас с остальными гонщиками? Судя по всему, вы подружились с Тони Канааном – вы постоянно общались. Вам понравилось, что, несмотря на острую борьбу на трассе, между гонщиками отличные отношения?

- Инди-500 – это отличный опыт для меня. Все гонщики потрясающе относились ко мне с самого начала, старались помочь. Конечно, учитывая столь высокую скорость на овалах, должно быть подобное взаимоуважение. Это классные парни, в том числе и мой напарник. Мы много работали вместе. Всё время подготовки к Инди-500 и сама гонка стали чем-то особенным для меня, и я уже скучаю по этому чувству.

- Вы всегда говорили, что в следующем году хотите бороться за победы и за третий титул в Формуле 1. Если вы не найдете такую возможность в Формуле 1, вы рассматриваете вариант провести целый сезон в IndyCar?

- Почему бы нет? Я имею в виду, что я открыт для любых вариантов. Сейчас у меня нет готового ответа. Было бы неправдой сказать, что я знаю, что произойдет в следующем году.

Судя по этапу в Техасе, эти парни – лучшие в гонках на овале. А мне надо было многому научиться, чтобы выступить в одной гонке. Чтобы провести целый сезон в IndyCar, я должен узнать гораздо больше. Пожалуй, я лучше готов к Формуле 1 и постараюсь найти там лучшую машину.

Я готов рассмотреть и другие варианты, и «Инди-500» - это мой приоритет в борьбе за тройную корону, но целый сезон? В следующий раз – почему бы нет?