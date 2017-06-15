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Тото ВОЛЬФФ: «Окон – одна из суперзвезд будущего»

Эстебан Окон прекрасно проводит свой первый сезон в составе Force India

  • 15.06.2017 14:41
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Тото ВОЛЬФФ: «Окон – одна из суперзвезд будущего»
После его уверенного выступления в Канаде Тото Вольфф назвал французского гонщика «суперзвездой будущего».
 
С 2015 года Окон – участник молодёжной программы Mercedes, и контрактом с Force India он обязан тому обстоятельству, что на машинах этой команды стоят силовые установки, которые производит Mercedes AMG High Performance Powerterains, британское подразделение штутгартского концерна.
 
В Монреале Себастьен финишировал шестым, но не исключено, что результат мог быть и выше, если бы Серхио Перес внял просьбам команды и пропустил бы напарника, поскольку тот ехал несколько быстрее и, возможно, даже мог бы побороться с Даниэлем Риккардо за 3-е место.
 
Тото Вольфф полагает, что у Окона большое будущее в Формуле 1: «В Канаде Force India могла бы заработать намного больше очков. Себастьен провёл отличную гонку, для дебютанта просто великолепную, он развивается очень правильно и может стать одной из суперзвёзд будущего».
 
Отмар Сафнауэр, операционный директор Force India, полагает, что Окон вносит весьма значительный вклад в успехи команды, в настоящее время весьма уверенно удерживающей 4-е место в Кубке конструкторов: за семь этапов сезона она заработала 71 очко, тогда как 5-ю строчку в командном зачёте занимает Toro Rosso с 29-ю очками.
 
«Это одна из причин, почему мы его выбрали, – сказал Сафнауэр. – Будущее предсказывать сложно, но мы мы рады, что он оправдывает связанные с ним ожидания. У нас выступают два гонщика, которые могут работать вместе и показывают сравнимые скорости, а это значит, что они будут подгонять друг друга…»
 

Источник — f1news

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