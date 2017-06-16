Джеймс Аллен о причинах проблем Honda

Японские силовые установки не отличаются ни мощностью, ни надёжностью. Нет сомнений, что инженеры Honda прилагают все возможные усилия, чтобы добиться улучшений, но явного прогресса пока не видно, и в Уокинге уже начинают терять терпение, о чём свидетельствует ряд довольно резких заявлений, сделанных представителями руководства команды в последнее время.

Британский эксперт и комментатор Джеймс Аллен предлагает своё объяснение ситуации, впрочем, предельно простое и даже неоригинальное.

В соответствии с традициями Формулы 1, команды беззастенчиво копируют друг у друга хорошие идеи, переманивают опытных и талантливых инженеров, что в итоге лишь идёт на пользу общему делу, поскольку за счёт этого в определённой мере выравниваются возможности соперников и растёт общий уровень конкурентоспособности. Когда такие специалисты переходят к конкурентам, они делятся своим опытом и знаниями – так в Формуле 1 происходит обмен идеями и ноу-хау, что способствует прогрессу и помогает повысить эффективность рабочих процессов.

Примеров тому немало, в частности, так было, когда в Ф1 наступила эра гибридных силовых установок.

В 2014 году выяснилось, что в Mercedes справились с разработкой двигателя нового поколения намного лучше соперников. Мотористы из Бриксуорта под руководством Энди Кауэлла смогли добиться подавляющего преимущества перед Renault и Ferrari, хотя это и не могло продолжаться долго. Уже в 2015 году итальянская команда сделала заметный шаг вперёд, ведь первая версия силовой установки, разработанной в Маранелло, была явно несовершенной: переключение режимов работы между двигателем и системой ERS происходило слишком резко, что создавало вибрации, нервировало гонщиков, и работала такая силовая установка нестабильно и неэффективно.

Характеристики силовой установки Mercedes изначально были намного более плавными и гибкими – соответственно, с управляемостью всё было в порядке. Но в 2016 году лучшей частью машины Ferrari уже был именно двигатель, и если она проигрывала Mercedes, то лишь из-за несовершенства шасси. А в этом сезоне команды вообще выступают на равных, и стремительный прогресс Скудерии объясняется не только финансовыми и технологическими ресурсами Ferrari, но и тем, что на работу в Маранелло перешли несколько инженеров Mercedes и поделились некими важными секретами. Кстати, в Ferrari пытались переманить и Кауэлла, но тот предпочёл сохранить лояльность своим немецким работодателям.

При этом в прошлом году по два человека из Mercedes и Ferrari перешли в Renault, что в перспективе должно способствовать ускорению прогресса заводской команды французского концерна.

И только в Honda упорно делают ставку исключительно на собственные силы, хотя специалисты других команд вполне могли бы оказаться полезными в решении проблем, если уж японским мотористам не удаётся справиться самостоятельно. Они занялись разработкой гибридной силовой установки на несколько лет позже остальных и при этом базируются в Японии, будучи изолированными от процесса обмена ценной технической информацией, от которого неизменно выигрывают европейские производители.

И теперь репутации японской компании, несмотря на все её прежние технологические и спортивные достижения, может быть нанесён серьёзный ущерб – вероятность этого тем выше, чем дольше будут продолжаться её проблемы в Формуле 1.

Похоже, в Honda даже не пытались пригласить инженеров из Mercedes или Ferrari. Может быть, европейские специалисты не очень-то хотят отправляться на работу в Японию? Оказывается, это заблуждение.

«Вероятность того, что при такой смене работы что-то пойдёт не так, минимальна», – считает инженер одной из команд Формулы 1, пожелавший назваться неназванным.

Всё логично: ты отправляешься в Японию на три-пять лет, где будешь получать очень солидную зарплату, при этом двигатели, которыми придётся заниматься, за это время однозначно станут лучше, а потом ты возвращаешься в Европу, заработав не только приличный капитал, но достойную профессиональную репутацию.

В Honda срочно нуждаются в европейских знаниях и опыте, ведь в следующем году они будут поставлять свои силовые установки как минимум Sauber. Японский концерн в долгу перед McLaren за неудачи последних трёх сезонов, поэтому вполне можно допустить, что и в следующем году он продолжит финансировать эту команду, даже если она будет вынуждена перейти на двигатели Mercedes. Может быть, такой развод будет носить временный характер, и в 2019-м, когда и если японцы разберутся со всеми проблемами, две компании возобновят сотрудничество – в такой схеме есть определённый здравый смысл.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и как долго ещё продлится партнёрство McLaren и Honda, которое сейчас проходит весьма жёсткий тест на прочность.