В следующем календарном году в Формуле 1 может появиться команда из Китая. Сообщается, что она будет базироваться в Великобритании.
По информации СМИ, было несколько попыток переманить сотрудников нынешних команд в новую.
«К некоторым из наших людей обращались с вопросом о том, интересно ли им поработать в новой команде», – сообщил руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер.
Добавим, что для регистрации новой команды в Формуле 1 нужны финансовые гарантии в размере 20 миллионов долларов, лицензия FIA и подтверждение финансирования команды на протяжении пяти лет.
Источник — Auto Motor und Sport
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