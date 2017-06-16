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В Формуле 1 может появиться команда из Китая

Новая конюшня будет базироваться в Великобритании

  • 16.06.2017 15:13
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thejudge13.com. Кристиан Хорнер
© thejudge13.com. Кристиан Хорнер

В следующем календарном году в Формуле 1 может появиться команда из Китая. Сообщается, что она будет базироваться в Великобритании.

По информации СМИ, было несколько попыток переманить сотрудников нынешних команд в новую.

«К некоторым из наших людей обращались с вопросом о том, интересно ли им поработать в новой команде», – сообщил руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер.

Добавим, что для регистрации новой команды в Формуле 1 нужны финансовые гарантии в размере 20 миллионов долларов, лицензия FIA и подтверждение финансирования команды на протяжении пяти лет.

Источник — Auto Motor und Sport

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