Марк ХЬЮЗ: «Возможно, о Кубице мы еще услышим»

О том, какую скорость он там продемонстрировал, поляк предпочёл умолчать. Но те, кто в курсе этого, например, британский эксперт Марк Хьюз, уже не исключают, что Роберт может вернуться в Формулу 1.

В интервале между Гран При Монако и Канады произошло небольшое гоночное чудо: Роберт Кубица показал сенсационные результаты на тестах в Валенсии за рулём старой машины E20.

Он шесть лет не сидел в кокпите машины Ф1 (или любой другой одноместной машины), и несмотря на неизлечимую травму правой руки – следствие аварии на трассе ралли – такое впечатление, что он просто продолжил с того места, на котором прервалась его карьера. Очевидцы из команды Renault рассказывали, что он ехал так, словно и не было этого перерыва.

В январе 2011-го всего за неделю перед аварией он показал лучшее время зимних тестов на этой самой испанской трассе. А шесть лет спустя проехал там 155 кругов, в основном атакуя в полную силу, и при этом его результаты были лучше, чем у Сергея Сироткина, весьма быстрого молодого гонщика, работавшего на тестах за день до Кубицы. Кроме того, поляк сразу указал на главные недостатки машины.

Вероятно, многие в курсе его комментариев, в которых он заявил, что достиг своего прежнего уровня, и что мечтает о возвращении в Формулу 1. Если ему удастся достичь этой цели, и, прежде всего, если он сможет повторить в условиях реальной гонки ту скорость, что показал на тестах, всё это могло бы стать историей одного из самых удивительных возвращений за все времена.

И всё-таки, насколько хорош Кубица?

Есть мнение, что среди гонщиков своего поколения, к которому относятся Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель, он был лучшим. Между прочим, это мнение Алонсо. Хэмилтон тоже называл его лучшим гонщиком из всех, с кем ему доводилось соперничать, ведь они в одно время выступали и в картинге, и в молодёжных формулах.

В BMW-Sauber не стали препираться с Red Bull, когда австрийцы затребовали назад своего гонщика Себастьяна Феттеля, участника их молодёжной программы, потому что считали, что Кубица намного быстрее. Во второй половине 2006-го, когда Роберт стал гонщиком основного состава BMW-Sauber, Себастьян занял место тест-пилота заводской команды баварского концерна. Роберт же получил повышение, поскольку на пятничных тренировках он был слишком быстрым, чтобы держать его на скамейке запасных, что лишь ускорило отставку Жака Вильнёва.

Во многих отношениях дебютный сезон поляка, хотя и неполный, был наиболее впечатляющим. Поставщиком резины BMW-Sauber была компания Michelin, её шины обеспечивали прекрасное сцепление с трассой, и Роберт очень здорово справлялся с прохождением поворотов. Совмещать торможение с начальной фазой входа в поворот ему вообще удавалось чуть ли не лучше всех. По пятницам он часто показывал лучшее время, причём в Монреале его результат на целых две секунды перекрыл время ближайшего соперника…

Хотя во второй половине 2006 года Кубица был стабильно быстрым в своих дебютных гонках за BMW-Sauber и поднялся на подиум уже в своём втором Гран При, в 2007-м у него начались проблемы.

Компания Michelin ушла из Формулы 1, и пришлось ездить на весьма жёстких шинах Bridgestone. Они не подходили его природной технике пилотирования, кроме того, Роберт должен был работать с неопытным гоночным инженером, и ему не удавалось в полной мере использовать потенциал машины. И в итоге напарник, более опытный Ник Хайдфельд, опередил поляка по очкам.

Но в 2008-м, получив намного более быструю машину, Кубица вновь поехал так, как в 2006-м. После своей победы в Канаде он возглавил личный зачёт чемпионата, опередив гонщиков Ferrari и McLaren, и был убеждён, что мог побороться за титул, однако в BMW свернули программу модернизации, сосредоточившись на подготовке к следующему сезону.

Но в 2009-м, когда вступил в силу новый технических регламент, BMW-Sauber выглядела уже далеко не так сильно, и борьбу за победу в чемпионате повели Brawn GP и Red Bull Racing. Машина F1.09 с трудом позволяла пробиваться во вторую квалификационную сессию, тем не менее, в Мельбурне Роберт боролся за победу, пока незадолго до финиша не столкнулся с Феттелем. В том же году в Бразилии он ехал вторым, пока его не подвёл двигатель. А в конце сезона BMW ушла из чемпионата, и с 2010 года Кубица выступал за Renault.

Хотя Renault R30 была намного лучше, чем BMW образца 2009 года, до уровня Red Bull, McLaren или Ferrari ей было далеко. Машине не хватало прижимной силы, но зато она отличалась неплохой управляемостью, что позволяло Роберту творить чудеса. На трёх трассах, где результат зависит именно от мастерства гонщика – в Монако, Спа и Сузуке – он стартовал соответственно со второй позиции и дважды с третьей. После этого в Ferrari приняли решение, что в 2013 году он станет напарником Фернандо Алонсо. В наше время подобное вряд ли возможно…

Роберт полностью поглощён гонками и страстью к машинам, может быть, даже слишком. Он детально разбирается во всех аспектах поведения машины на трассе, и его стремление постоянно добиваться более высоких результатов просто поражает.

Если и есть слабое место в его подходе к пилотированию, то оно связано с тем, что Кубица, как и Феттель, слишком зависим от определённого баланса шасси. Когда всё в порядке, он может быть сверхбыстрым, но внезапно скорость может упасть, если машина или работа резины не соответствуют его предпочтениям. Возможно, в этом плане он хуже адаптируется, чем Хэмилтон или Алонсо, но у него есть и свои сильные стороны, благодаря которым он, вероятно, в состоянии опередить их обоих.

Кстати, в своё время Кубица и Хэмилтон были напарниками в Формуле 3: в Гран При Макао оба выступали за команду Manor. И поул тогда завоевал именно Роберт.

Тесты в Валенсии на прошлой неделе показали, что, возможно, мы о Роберте ещё услышим.