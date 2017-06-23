Після двох етапів, що відбулися на вже давно класичних міських трасах Формула 1 вдруге приїжджає до столиці Азербайджану, де на команди чекає по-своєму унікальне кільце, яке не можна порівняти з іншими трасами, зведеними у місті.

Неповторним бакинську трасу робить одразу низка речей: по-перше, це найшвидша міська траса; по-друге, найдовше в календарі Формули 1 кільце, прокладене в місті; по-третє, відрізок біля фортеці найвужчий – лише 7 метрів (навіть в Монако всюди як мінімум на пару метрів ширше); по-четверте, саме тут знаходиться найдовший в чемпіонаті відрізок – довжиною в 2,19 км – що проходиться на повному газу, і як наслідок саме в Баку машини розганяються до найбільших швидкостей у міських умовах. Сюди ще можна додати, що в старому місті біля фортеці організатори щороку перед Гран Прі устеляють новий асфальт поверх бруківки, прибираючи його потім, а також на трасі є відрізок на проспекті Нафтовиків по якому машини їдуть у зустрічних напрямках і їх розділяє лише спеціально встановлений бар’єр безпеки – такого теж більше ніде немає. Додайте до цього близькість стін майже по всій довжині траси і стане зрозуміло, що викликів перед гонщиками в Баку більше, ніж достатньо.





Наслідком особливостей траси є й те, що машини тут налаштовують на низький рівень притискної сили. І коли мова йде про низький рівень, то варто зазначити, що меншим він є тільки у Монці. Водночас через те, що трасу довелося вписувати в існуючу дорожню сітку, тут немає швидкісних поворотів, завдяки яким можна досить ефективно прогріти ґуму, а отже від ефективної роботи з шинами буде залежати багато. Тим паче, що як й інші міські траси в Баку стан покриття кардинально міняється від сесії до сесії, постійно покриваючись шаром відпрацьованої ґуми.

Дивно, але в Піреллі досить консервативно підійшли до вибору ґуми на етап, запропонувавши командам вибір серед комплектів Medium, Soft і SuperSoft. І це на трасі, де шини прогрівати складно! Таким чином зовсім не дивно, що пілоти майже проігнорували найжорсткіші шини, віддавши перевагу комплектам SuperSoft і Soft:



Пілот Команда Medium Soft SuperSoft 44 Л. Хемілтон Мерседес 1 4 8 77 В. Боттас Мерседес 1 4 8 3 Д. Ріккардо Ред Булл 2 3 8 33 М. Ферстаппен Ред Булл 2 3 8 5 С. Феттель Феррарі 1 4 8 7 К. Райкконен Феррарі 1 4 8 11 С. Перес Форс Індія 1 3 9 31 Е. Окон Форс Індія 1 3 9 18 Л. Стролл Вільямс 1 4 8 19 Ф. Масса Вільямс 2 3 8 2 C. Вандорн Макларен 1 2 10 14 Ф. Алонсо Макларен 1 2 10 26 Д. Квят Торо Россо 1 3 9 55 К. Сайнс Торо Россо 1 3 9 8 Р. Грожан Хаас 1 4 8 20 К. Магнуссен Хаас 1 4 8 27 Н. Хюлькенберг Рено 1 4 8 30 Д. Палмер Рено 1 4 8 9 М. Ерікссон Заубер 2 3 8 94 П. Верляйн Заубер 1 3 9



В Піреллі поки утримуються прогнозувати гоночну тактику, водночас коментар керівника автогоночного підрозділу компанії Маріо Ізоли цього разу виявився досить сухим: «Після Гран Прі в Монако та Монреалі, етап в Баку – третій поспіль, що відбувається на міській трасі з низьким рівнем зчеплення, проте абсолютно несхожій на попередні. Тут значно вища швидкість на колі, відтак зростає й навантаження на ґуму. Температура асфальту може бути дуже високою, тому ми й обрали середні за жорсткістю суміші, які відмінно працювали тут минулого року. Торік ніхто не сподівався, що гонка обійдеться без машини безпеки, тим паче, що прогнози обіцяли зворотнє, і це треба буде враховувати під час підготовки стратегії. Крім того, через поєднання повільних поворотів та довгих прямих буде непросто знайти оптимальний баланс при обранні рівня притискної сили».





Прогноз погоди обіцяє пілотам деякі складнощі, пов’язані насамперед зі зміною напрямку та силою вітру протягом уїк-енду. При цьому температура повітря очікується в межах +28С +29С, тож на трасі буде по-справжньому спекотно.





Оскільки першу гонку в Баку виграв Ніко Росберг, то цього року переможець буде новий. Два попередніх етапи для фаворитів чемпіонату виявилися абсолютно полярними, водночас букмекери повернулися вбік триразового чемпіона, вважаючи саме його найвірогіднішим переможцем. Зрештою після «шолому» в Канаді це зовсім не дивно. На перемогу в кваліфікації всерйоз розглядаються лише четверо пілотів: Хемілтон – 1,73; Феттель – 3,25; Боттас – 5,50 і Райкконен – 13,00. Дуету з Ред Булл відведено місце статистів: Ріккардо і Ферстаппен – по 101,00. Тріумф в гонці не міняє порядку пілотів, а лише уточнює їх котирування: Хемілтон – 1,91; Феттель – 3,00; Боттас – 6,00; Райкконен – 13,00; Ріккардо і Ферстаппен – по 51,00. Насправді віддати перевагу комусь з пілотів Мерседес і Феррарі напрочуд складно: з одного боку «срібні стріли» у кваліфікаційному режимі все ще мають перевагу, але з іншого – не треба забувати як тут минулого року промучився Хемілтон з пошуком балансу та налаштувань, навіть не потрапивши на подіум в гонці, яку напрочуд легко виграв Росберг. Здавалося б що в такому випадку шанси «червоних» можуть виглядати краще, бо SF70-H не настільки чутлива до найменших змін на трасі порівняно з Мерседес, але попередній етап яскраво засвідчив, що в гонках може статися все що завгодно. Зрештою, враховуючи наявність довгих прямих не варто дивуватися, що за сприятливих обставин втрутитися у боротьбу лідерів знову можуть пілоти Форс Індії.

Якщо традиційно перед початком Гран Прі найбільше уваги приділяється фаворитам, то цього разу фокус дещо змістився убік аутсайдерів – в середу стало відомо, що Моніша Кальтенборн більше не керуватиме Заубер, і в Баку вона навіть не прилетіла. Попри дуже сухі офіційні коментарі командної прес-служби стало відомо, що Моніша розійшлася з власниками у поглядах на управління командою. Зокрема щодо статусу Ерікссона та Верляйна, вважаючи що мусить бути рівноправ’я, а не фаворитизм чинних власників на користь Маркуса. Гонщики Макларен попри і без того невеликі шанси на фініш у топ-10 в Азербайджані отримали гарні новини – Хонда нарешті привезла оновлені двигун внутрішнього згорання, турбіну та MGU-H. Проте сувора реальність полягає в тому, що Алонсо з Вандорном можуть розраховувати хіба що на щасливий випадок, адже через чергову заміну елементів силової установки – цього разу турбіни та багатостраждального генератора MGU-H – обидва ще до початку уїк-енду знають про втрату 15 позицій на старті. Це ще не враховуючи того, що під час практик нові агрегати можуть спрацювати не так, як того чекають і від цього «помаранчево-чорні» жодним чином не застраховані. На цьому тлі майже фантастичною виглядає новина проте, що в Хонда таки всерйоз розглядають можливість звернутися до організаторів чемпіонату по допомогу. Залишається тільки з’ясувати хто, коли, як і на яких умовах консультуватиме японців і якими будуть результати такої співпраці.

Найголовнішим в очікуванні азербайджанського етапу, безумовно є боротьба Хемілтона з Феттелем за лідерство в чемпіонаті, а також те, наскільки їх фінські напарники зможуть впливати чи навіть втрутитися у хід цього протистояння. Бакинська траса обіцяє нам чимало спекотного та цікавого у найближчі дні!





В'ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ