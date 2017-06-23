|
Пілот
|
Команда
|
Medium
|
Soft
|
SuperSoft
|
44
|
Л. Хемілтон
|
Мерседес
|
1
|
4
|
8
|
77
|
В. Боттас
|
Мерседес
|
1
|
4
|
8
|
3
|
Д. Ріккардо
|
Ред Булл
|
2
|
3
|
8
|
33
|
М. Ферстаппен
|
Ред Булл
|
2
|
3
|
8
|
5
|
С. Феттель
|
Феррарі
|
1
|
4
|
8
|
7
|
К. Райкконен
|
Феррарі
|
1
|
4
|
8
|
11
|
С. Перес
|
Форс Індія
|
1
|
3
|
9
|
31
|
Е. Окон
|
Форс Індія
|
1
|
3
|
9
|
18
|
Л. Стролл
|
Вільямс
|
1
|
4
|
8
|
19
|
Ф. Масса
|
Вільямс
|
2
|
3
|
8
|
2
|
C. Вандорн
|
Макларен
|
1
|
2
|
10
|
14
|
Ф. Алонсо
|
Макларен
|
1
|
2
|
10
|
26
|
Д. Квят
|
Торо Россо
|
1
|
3
|
9
|
55
|
К. Сайнс
|
Торо Россо
|
1
|
3
|
9
|
8
|
Р. Грожан
|
Хаас
|
1
|
4
|
8
|
20
|
К. Магнуссен
|
Хаас
|
1
|
4
|
8
|
27
|
Н. Хюлькенберг
|
Рено
|
1
|
4
|
8
|
30
|
Д. Палмер
|
Рено
|
1
|
4
|
8
|
9
|
М. Ерікссон
|
Заубер
|
2
|
3
|
8
|
94
|
П. Верляйн
|
Заубер
|
1
|
3
|
9
В Піреллі поки утримуються прогнозувати гоночну тактику, водночас коментар керівника автогоночного підрозділу компанії Маріо Ізоли цього разу виявився досить сухим: «Після Гран Прі в Монако та Монреалі, етап в Баку – третій поспіль, що відбувається на міській трасі з низьким рівнем зчеплення, проте абсолютно несхожій на попередні. Тут значно вища швидкість на колі, відтак зростає й навантаження на ґуму. Температура асфальту може бути дуже високою, тому ми й обрали середні за жорсткістю суміші, які відмінно працювали тут минулого року. Торік ніхто не сподівався, що гонка обійдеться без машини безпеки, тим паче, що прогнози обіцяли зворотнє, і це треба буде враховувати під час підготовки стратегії. Крім того, через поєднання повільних поворотів та довгих прямих буде непросто знайти оптимальний баланс при обранні рівня притискної сили».
Гран Прі Азербайджану, Баку, 23-25 червня, п’ятниця – неділя
|
Довжина кола
|
Кіл в гонці
|
Дистанція
|
Найшвидше коло:
|
6,003 км
|
51
|
306,049 км
|
кваліфікація: 1’42.758 (2016, Ніко Росберг)
гонка: 1’46.485 (2016, Ніко Росберг)
Розклад сесій за київським часом:
Перша практика 12:00 – п’ятниця 23 червня
Друга практика 16:00 – п’ятниця 23 червня
Третя практика 13:00 – субота 24 червня
Кваліфікація 16:00 – субота 24 червня
Гонка 16:00 – неділя 25 червня
Источник — Sport.ua
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